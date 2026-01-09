STT pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl minų pirkimo atrankos skaidrumo

„Reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl viešųjų pirkimų Krašto apsaugos sistemoje, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pradėjusi informacijos vertinimą“, – portalui nurodė STT.
„Saugumo ir gynybos sritis yra vienas iš svarbiausių valstybės ir STT prioritetų, todėl dėl pasirodžiusios informacijos, būtina patikslinti aplinkybes, surinkti visą informaciją, reikalingą tolesniems sprendimams priimti“, – pridūrė tarnyba.
BNS rašė, kad Krašto apsaugos ministerijoje aplinkybių tyrimą dėl pasirodžiusios informacijos, susijusios su prieštankinių minų pirkime dalyvavusių tiekėjų atrankos skaidrumu, ketvirtadienį pavedė ir ministras Robertas Kaunas.
Kaip ketvirtadienį paskelbė portalas „Delfi“, „Fegdos grupės“, kuriai priklauso „Fegda“, akcininkės bendrovės „Milsa“ valdoma įmonė „Eksplosita“ su Gynybos resursų agentūra pasirašė 22,8 mln. eurų vertės sutartį dėl prieštankinių minų.
Pasak portalo, „Eksplosita“ veikla daugiausiai orientuota į darbą su naudingųjų iškasenų karjerais, o nuo pernai įmonė pradėjo vystyti veiklą, susijusią su sprogmenų ir šaudmenų gamyba.
Portale „Rekvizitai“ pateikiamais duomenimis, įmonė turi vieną darbuotoją.
Ministerija „Delfi“ komentavo, kad pirkimą laimėjusi įmonė atrinkta vadovaujantis įstatymais, „Eksplositą“ kaip potencialų minų gamintoją pateikė viena iš gynybos pramonės asociacijų.
Kaip rašė BNS, „Fegda“ 2023 metais nutiesė gelžbetonio kelią į poligoną su defektais, o pernai, portalo „Verslo žinios“ duomenimis, jos ir „Conres LT“ valdoma įmonė „Rudina“ užėmė pirmą vietą vienoje iš KAM skelbto konkurso statyti Rūdninkų karinį miestelį dalių.
Žiniasklaida ir opozicija kėlė klausimų dėl „Fegdos“ ryšių su Socialdemokratų partija, nes joje yra dirbęs dabartinis partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius. Be to, „Fegdai“ 2024-iasiais nebuvo suteiktas Valstybės saugumo departamento (VSD) patikimumo pažymėjimas, leidžiantis dirbti su slapta informacija, o pernai ji gavo leidimą dirbti tik su riboto naudojimo informacija.
R. Kaunas savo ruožtu yra sakęs, jog jokia potencialius rangovus tikrinusi institucija nepateikė teisinio pagrindo teigti, kad „Fegda“ neatitiko konkurso sąlygų.
Pernai lapkričio pabaigoje „Fegda“ su KAM Infrastruktūros valdymo agentūra ir Lietuvos kariuomene sutarė, jog pagal nepriklausomos ekspertizės rekomendacijas pašalins defektus arba savo lėšomis nuties naują kelią į karinį miestelį.
Šis Šalčininkų rajone, Rūdninkuose, statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Miestelis vystomas etapais – pirmąjį 125 mln. eurų vertės etapą jau įgyvendina „Eika Construction“.
Antrasis etapas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu bei suskaidytas į tris dalis, siekiant sumažinti valstybei tenkančias rizikas.
„Verslo žinios“ anksčiau skelbė, jog A dalyje laimėtojų eilės pirmoje vietoje yra „Rudina“, pasiūliusi 348,36 mln. eurų, tuo metu B ir C dalių – „Merko statyba“ su atitinkamai 280,43 mln. ir 322,8 mln. eurų darbų kaina.
