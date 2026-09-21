 Sudarys susitarimą: į Lietuvą dujos bus tiekiamos iš JAV?

Sudarys susitarimą: į Lietuvą dujos bus tiekiamos iš JAV?

2026-09-21 12:27
ELTOS inf.

Energetikos ministro Luko Savicko vizito JAV metu valstybinė bendrovė „Ignitis“ su JAV įmone „EQT Corporation“ pasirašys dešimties metų trukmės susitarimą dėl dujų tiekimo į Lietuvą.

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Sudarys susitarimą: į Lietuvą dujos bus tiekiamos iš JAV? / K. Vanago / BNS, magnific.com nuotr.

Kaip skelbia Energetikos ministerija, tikimasi, kad ilgalaikis suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekimas iš JAV dar labiau diversifikuos dujų tiekimo šaltinius, užtikrins stabilesnes kainas bei prisidės prie Lietuvos energetinio saugumo.

Kaip skelbė ELTA, anksčiau Lietuvos energetikos agentūros (LEA) vadovė A. Bagočiutė tikino, jog dėl gamtinių dujų trūkumo šaliai nerimauti nereikėtų.

Pasak jos, Inčukalnio saugykla yra užpildyta beveik 45 proc., Lietuva taip pat turi SGD terminalą bei jungtį su Lenkija.

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