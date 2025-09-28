Sukčiams ruošiamas rimtas apynasris

Šiuo metu pavedimus tikrina ne visi bankai ir tik tada, kai pinigų gavėjas bei pervedėjas yra to paties banko klientai.
LB Rinkos infrastruktūros politikos skyriaus vadovas Tomas Karpavičius sakė, kad iš pradžių gali būti nesusipratimų ir reikės priprasti, tačiau nauja tvarka turėtų sumažinti sukčiavimo atvejų.
„Vienas iš tokių sukčiavimo variantų yra labai būdingas, ypač įmonių atveju, kai apsimetama tiekėju, pateikiama informacija su sąskaita, kad žiūrėkit, pakeitėme banką, pasikeitė sąskaita ir perveskite pinigus į naują sąskaitą. Kadangi netikrinama, ar atitinka sąskaitos numerį įmonės pavadinimas, tai nukeliauja tiesiai sukčiams tie pinigai. Tai šita priemonė padės to išvengti“, – LRT radijui šią savaitę sakė T. Karpavičius.
Anot jo, žmonės irgi turės būti atidūs – jau dabar centrinis bankas ragina patikrinti ruošinius, šablonus, ar pinigų gavėjas nurodytas tiksliai.
Lietuvos bankų asociacijos prezidentės Eivilės Čipkutės teigimu, naujovė turėtų sumažinti investicinio ir romantinio sukčiavimo atvejų.
Pasak jos, atliekant pavedimą žmogui „iššoks“ vienas iš pranešimų – kad gavėjas ir sąskaita sutampa, kad yra mažų neatitikimų, didelių neatitikimų arba neįmanoma patikrinti, nes, pavyzdžiui, pinigai pervedami už euro zonos ribų. Tuomet žmogus turės pats nuspręsti, ar pavedimą tęsti, ar ne.
„Žmogui reikės apsispręsti, jis galės ignoruoti, sakys, vis tiek noriu padaryti pavedimą, ir atsakomybė tada teks žmogui, jei jis pasirinks vis tiek tą pavedimą daryti esant nesutapimų. Arba galės nuspręsti koreguoti klaidas, arba to pavedimo neatlikti“, – LRT radijui teigė E. Čipkutė.
Mokėjimo įstaigas tikrinti gavėjus įpareigoja Europos Sąjungos Momentinių mokėjimų reglamentas.
Kaip anksčiau rašė BNS, Lietuvos banko teigimu, naujovė yra kovos su sukčiavimo priemonė, kuri užtikrins, kad mokėjimai būtų saugesni. Ji skirta apsaugoti mokėtoją, kai sukčiai pateikia sąskaitos numerį su klaidingu vardu, pavyzdžiui, nurodo, kad tai pažįstamo žmogaus, institucijos ar žinomo pardavėjo sąskaita.
Banko teigimu, tai taip pat padės išvengti atvejų, kai lėšos per klaidą pervedamos ne tam asmeniui.
