Pareigūnai atskleidė plataus masto sukčiavimo tinklą

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorė Agnė Žaliauskienė, tyrimą atliko Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai.
Ikiteisminis tyrimas dėl sistemingų sukčiavimų organizuotoje grupėje buvo pradėtas 2024 m. gruodį. Prie šio ikiteisminio tyrimo buvo prijungti kiti ikiteisminiai tyrimai iš – Vilniaus, Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio Alytaus apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų bei iš kitų miestų ir rajonų.
Baudžiamosios bylos duomenimis, Kauno miesto ir rajono, Marijampolės ir Ignalinos rajono gyventojai, prisidengdami keturių uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) vardu, sistemingai vykdė sukčiavimus organizuotoje grupėje. Įtariama, kad kaltinamieji, turėdami tikslą savo ir kitų asmenų naudai apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, sudarydavo patikimų įmonių bei darbuotojų įvaizdį automobilių pirkėjams.
Manoma, kad kaltinamieji, žinodami ir tyčia nuslėpdami, kad sutartinių įsipareigojimų vykdyti neketina, sudarydavo transporto priemonių pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartis, išrašydavo paprastuosius vekselius, kurių pagrindu UAB vardu įgydavo nukentėjusiųjų automobilius. Įtariama, kad kaltinamieji, įsigiję automobilius, juos vėliau parduodavo žemesne nei rinkos kaina vienam kaltinamajam ir kitiems asmenims.
Nustatyta, kad dešimt kaltinamųjų sistemingai sukčiavo veikdami organizuotoje grupėje, kurioje kiekvienas kaltinamasis turėjo savo vaidmenį. Vieni grupės nariai ieškojo internetinėse svetainėse skelbimų apie parduodamus automobilius, įtikinamai teikė tikrovės neatitinkančius duomenis dėl atstovaujamos įmonės veiklos, slėpė tikras aplinkybes dėl automobilių įsigijimo, tvirtino automobilių įsigijimo deklaracijas „Regitros“ sistemoje. Kiti – ieškojo automobilių pirkimui, vykdė transporto priemonių pirkimą, skubiai pardavinėjo įmonių vardu įgytus automobilius. Kiti kaltinamieji bendravo su asmenimis dėl automobilių pardavimo išsimokėtinai, sudarinėjo sutartis su fiziniais asmenimis dėl automobilių pirkimo–pardavimo.
Įtariama, kad šią organizuotą grupę subūrė, jai vadovavo ir jos veiklą koordinavo kaltinamasis L. V., kuris kitiems organizuotos grupės nariams duodavo nurodymus bei kūrė sukčiavimo mechanizmus, schemas.
Vienas asmuo šioje byloje kaltinamas nusikalstamu būdu gauto didelės vertės turto įgijimu arba realizavimu. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad vyras už žemesnę nei rinkos kainą iš UAB įsigydavo automobilius žinodamas, kad jie yra gauti nusikalstamu būdu. Įtariama, kad kaltinamasis įsigijo septyniolika įvairių markių automobilių („Alfa Romeo“, „Lexus“, „Audi“, „Opel“, „Škoda“ ir kt.) žinodamas, kad jie gauti nusikalstamu būdu, juos realizavo ir pardavė užsienio šalyse.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo identifikuotas 51 sukčiavimo atvejis, kurių metu buvo įgytas labai didelės – 321 tūkst. 29 eurų – vertės svetimas turtas. Vienas iš kaltinamųjų įgijo didelės – 111 tūkst. 480 eurų – vertės nusikalstamu būdu gautą turtą.
„Ikiteisminis tyrimas buvo itin sudėtingas, didelės apimties. Pradėjus ikiteisminį tyrimą buvo nustatyti dešimt galimai sukčiavimu užsiėmusių įtariamųjų, 53 nukentėjusieji, surinkti 62 tomai tyrimo medžiagos. Džiaugiuosi tyrimą atlikusių policijos pareigūnų darbu, kurie neskaičiavo savo laiko ir kruopščiai dirbo. Nuolatinis bendradarbiavimas, sprendimų paieška ir jų realizavimas leido sustabdyti itin sistemingai sukčiavusią organizuotą grupuotę, kuri vis ieškojo naujų aukų. Jų ir bendro darbo dėka 62 tomų apimties baudžiamoji byla per vienerius metus ir dvidešimt dienų buvo užbaigta ir perduota teismui“, – sakė ikiteisminiam tyrimui vadovavusi Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorė A. Žaliauskienė.
Baudžiamasis kodeksas (BK) už labai didelės vertės sukčiavimą (BK 182 straipsnio 3 dalis) numato baudą arba laisvės atėmimo bausmę iki aštuonerių metų. Už nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą arba realizavimą (BK 189 straipsnio 2 dalis) BK numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Baudžiamosios bylos medžiaga su 627 lapų kaltinamuoju aktu perduota nagrinėti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams.
