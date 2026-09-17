Susisiekimo ministerija siūlo pratęsti laivybos įmonėms taikomą tonažo mokesčio schemą

Ministerijos teigimu, ši lengvata leidžia ES šalims konkuruoti su vadinamosiomis „patogios vėliavos“ valstybėmis, tokiomis kaip Panama, Liberija ar Maršalo salo, kuriose laivybai taikomi mažesni mokesčiai. itin mažus mokesčius.
„Lietuva yra jūrinė valstybė. Plečiame Klaipėdos uostą, ruošiamės priimti dar daugiau laivų, ir norime lietuvišką vėliavą tarptautiniuose vandenyse matyti dažniau. Mums svarbu, kad mokestinės sąlygos mūsų šalyje būtų geros, kad kuo daugiau laivų būtų registruojami čia, o mokesčiai liktų Lietuvoje“, – pranešime cituojamas susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Tokia schema taiko daugelyje Europos Sąjungos valstybių, tarp jų visose Baltijos jūros regiono šalyse – Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Danijoje ir Vokietijoje. Ją taip pat taiko kitos jūrinės valstybės, tokios kaip Malta, Kipras ir Nyderlandai.
Tonažo mokesčio schema – tai Europos Komisijos suderinta valstybės pagalbos forma, kuri Lietuvoje taikoma nuo 2007 metų. Specialus alternatyvus apmokestinimo būdas leidžia laivybos bendrovėms mokesčius mokėti ne nuo faktiškai uždirbto pelno, o pagal jų eksploatuojamų laivų tonažą.
Ministerijos siūlomiems Pelno mokesčio įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Vyriausybė ir Seimas.
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