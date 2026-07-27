Susisiekimo ministras: reikia būti pasiruošus viskam

„Nei iš kolegos Latvijos ministro, nei kitais kanalais nesame gavę jokių duomenų apie tai, kad „AirBaltic“ planuotų trauktis iš Lietuvos ar mažinti skrydžių skaičių“, – pirmadienį LRT radijui sakė Juras Taminskas.
„Reikia būti pasiruošus viskam, tačiau panikuoti tikrai nereikia ir indikacijų, kad būtų kažkas blogai tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, mes nesame gavę, tačiau ruošiamės visiems galimiems scenarijams“, – pridūrė jis.
Kaip BNS ketvirtadienį teigė ministras, rengiamas planas, jei „Air Baltic“ mažintų skrydžių apimtis ar nuspręstų visai trauktis iš Lietuvos. Tuo pačiu J. Taminskas ragino nekelti panikos iš anksto ir „nekrūpčioti“.
„Proaktyviai reaguojame ir kaip tik šiandien turiu susitikimą su Lietuvos oro uostų vadovybe, pristatys pirminį savo matymą, planą ir apsitarsime, kaip mes reaguotumėme, jeigu kartais jau pradėtų pildytis tas negatyvusis scenarijus“, – pirmadienį sakė J. Taminskas.
„Tikrai yra patraukli Lietuvos kryptis ir gera vieta ilgai tuščia nelieka (...). Tai čia dramatizuoti nieko nereikia, jeigu jau pildytųsi tas negatyvusis scenarijus. Tačiau šią dieną „AirBaltic“ gyvas ir nelaidokim mes anksčiau laiko negu reikia tai daryti“, – pridūrė jis.
„AirBaltic“ gyvas ir nelaidokim mes anksčiau laiko negu reikia tai daryti.
Kaip BNS ketvirtadienį tikino „Air Baltic“, Lietuva išlieka svarbi strateginė bendrovės rinka, ji ir toliau stebi didelę šalies keleivių paklausą.
Anot jos, remdamasi tarptautinių finansų ir teisės konsultantų patarimais bendrovė įgyvendina patikslintą verslo planą, kurio tikslas – sustiprinti finansinius ir veiklos pagrindus užtikrinant veiklos tęstinumą ir ilgalaikį tvarumą.
BNS rašė, jog Latvijos finansų ministras Maris Kučinskis liepos pradžioje pareiškė, kad „Air Baltic“ dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis.
Tuo metu šalies ministras pirmininkas Andris Kulbergas anksčiau teigė, jog bendrovė negali veikti be papildomos finansinės paramos. Anot jo, dėl investicijų į „Air Baltic“ jau deramasi su trimis investuotojais ir būtina pritraukti tokį, kuris užtikrintų, kad bendrovė kasmet neprašys mokesčių mokėtojų pinigų.
„AirBaltic“ jau ilgą laiką ieško galimybių stabilizuoti finansinę padėtį, peržiūri verslo planą ir siekia pritraukti investuotojų bei naują finansavimą.
Tarptautinė reitingų agentūra „Fitch Ratings“ bendrovei ir jos obligacijoms suteikė stebėjimo statusą su neigiama perspektyva.
BNS gegužės viduryje rašė, kad „Air Baltic“ naikina planuotus vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos. Įmonė dabar skraidina 21 tiesioginiu maršrutu iš Vilniaus ir dviem – iš Palangos.
Grupės apyvarta pernai augo 4,2 proc. iki 779,3 mln. eurų, nuostoliai siekė 44,34 mln. eurų – 2,7 karto mažiau nei 2024-aisiais. Pernai aviakompanija iš viso pervežė 5,2 mln. keleivių – 1 proc. daugiau.
Latvijos valstybei priklauso 88,37 proc. bendrovės akcijų, Vokietijos „Lufthansai“ – 10 proc., finansinio investuotojo Laro Tuseno įmonei „Aircraft Leasing 1“ – 1,62 proc., o 0,01 proc. – kitiems akcininkams.
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