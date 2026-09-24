Svarstoma: ar atpigs kelionės traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais?

„Galima grąžinti tai, kas jau buvo praeityje, tarkime, nuo spalio pirmos dienos traukinių bilietams taikyti 50 procentų nuolaidą, išplėsti viešojo susisiekimo klausimą ne tiktai apsiribojant traukiniais, bet ir tolimojo susisiekimo autobusais“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime teigė M. Sinkevičius.
„Yra tolimasis susisiekimas, priemiestinis, yra skirtingos kategorijos, bet tai reikštų, kad jeigu vyksti iš, tarkime, Šiaulių į Klaipėdą ar panašiai, tai yra tolimasis susisiekimas ir tai galėtų irgi apimti pagalbos mechanizmą“, – pridūrė jis.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas BNS pranešė, kad 50 proc. nuolaidą svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems ji įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti Transporto lengvatų įstatymo pataisas.
Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, teigė ministras.
Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesiui kainuotų iki 2 mln. eurų, o autobusų – daugiau nei 3 mln. eurų: „Apie tai galvojame.“
Kaip rašė BNS, balandį ir gegužę keleiviai galėjo įsigyti 50 proc. pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo maršrutais.
Finansų ministras Taurimas Valys šią savaitę teigė, kad augant degalų kainoms viešojo transporto bilietų kainų dotacijos iš biudžeto būtų teisingas sprendimas.
M. Sinkevičius ketvirtadienį kartojo, kad dyzelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl svarstoma apie kitas alternatyvas.
Be to, pasak jo, Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pavesta apskaičiuoti, kiek pakilus kuro kainoms daugiau surenkama pridėtinės vertės mokesčio (PVM), o kol skaičiavimų nėra, esama erdvės interpretacijoms ir politikavimui.
„Pirmas atsakymas – nesurenkame daugiau. Kodėl? Todėl, kad vartojama ir pilama mažiau. Manau, kad matematiškai suprantamas veiksmas. Kitaip tariant, prielaidos, kad surenkama PVM daugiau ir mes dabar tą surenkamą didesnį menamą dydį panaudokime akcizui sumažinti, panašu, kad tokia logika neveikia“, – aiškino premjeras.
„Gausime VMI skaičius, nereikės interpretuoti, manipuliuoti ir bus mažiau vietos politikavimui“, – pridūrė jis.
Anot premjero, taip pat yra Energetikos ministerijos „pasiūlymų pasvarstyti“ ir apie įpareigojimą degalinėms didinti degalų kainas tik kartą per parą.
„Turime abejonių, ar tai yra reali pagalba, ar tai yra tiktai toks, sakyčiau, žestas, veiksmas, kuris nesukels kažkokio papildomo vartotojų apsaugojimo. Vokiečiai teigia, kad jiems tas veikia ir pasiteisino. Kaip tai veiktų, nes Vokietijos rinka ir konkurencija Vokietijos rinkoje viena, Lietuvoje – kita“, – teigė M. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, Seime gegužę įstrigo siūlymas įteisinti naują tvarką, kad kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą.
Energetikos įstatymo pakeitimai numatė, jog degalų kainos galėtų būti didinamos tik 10 val. ryto – iki kitos dienos 10 val. jos galėtų tik mažėti arba likti tokios pat.
Naujausi komentarai