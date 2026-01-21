„Swedbank“ gerina šių metų Lietuvos BVP augimo prognozę

Pernai lapkritį bankas prognozavo, kad augimas sieks 3,2 procento.
Prognozuojama, kad BVP augimas 2027 metais sieks 2,5 proc., arba 0,2 punkto daugiau nei manyta lapkritį.
„Vertindami ir gerėjančias euro zonos augimo perspektyvas, ir kitus vidaus ekonomikos veiksnius, padidinome Lietuvos BVP augimo prognozę“, – ekonomikos prognozių pristatyme antradienį teigė banko ekonomistas Nerijus Mačiulis.
Visgi jis pastebėjo, kad infliacija Lietuvoje bus didžiausia regione – bankas prognozuoja, kad vidutinė metinė infliacija šiemet sieks 3,5 proc. (0,2 punkto daugiau nei ankstesnė prognozė), o 2027 metais – 3 proc. (tiek pat).
