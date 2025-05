Sysas: turtingi turtingėja žymiai greičiau – tai padės mažinti skurdą

„Skurdas sumažėti gali tik tada, kai priimsim mokesčius, pirmiausia GPM (gyventojų pajamų mokestį – BNS), kad turtingi pagaliau pradėtų mokėti didesnius mokesčius, kaip yra kitose Europos Sąjungos valstybėse, nes atskirtis jau daugiau nei 20 metų yra tokia pati – virš šešių kartų“, – žurnalistams Seime antradienį sakė parlamentaras.

„Tie įliejimai į skurdo mažinimą šiek tiek padeda, bet, pavyzdžiui, pernai (...) rezultatas yra minusinis. Skurdas padidėjo, atskirtis padidėjo, tam reikia žymiai didesnių lėšų, nes turtingi turtingėja žymiai greičiau nei valstybė sugeba remti mažiau uždirbančius“, – pridūrė A. Susas.

A. Syso teigimu, Lietuvoje maždaug 120 tūkst. žmonių uždirba mažiau nei minimalus atlyginimas, o apie 12 tūkst. – daugiau nei 10 tūkst. eurų per mėnesį.

„Yra atlyginimų ir 120 tūkst per mėnesį, ir 448 tūkst per mėnesį – tokius atlyginimus lietuviai gauna ir šitų 12 tūkstančių žmonių pajamos sudaro daugiau kaip 25 proc. visos Lietuvos pajamų. Jei šitie žmonės sumokėtų 3 tūkst. ar 5 tūkst. daugiau gaunant 120 tūkst. per mėnesį atlyginimą tikrai jų gyvenimo kokybė nesumažėtų“, – aiškino socialdemokratas.

A. Sysas skeptiškai vertino verslo nuogąstavimus, kad siūlomi mokesčių pakeitimai yra žalingi ekonomikai.

„Girdėjau verslo pasiūlymus daug metų – negalima mokesčių keisti, kai yra krizė, kovidas, karas, ekonomikos nuosmukis. Galima keisti tik tada, kai yra ekonomikos augimas. Dabar kaip tik labai geras ekonomikos augimas, kitiems metams dar didesnis, tai dabar sugalvojo naują priežastį – tai gali pakenkti augimui“, – kalbėjo parlamentaras.

„Vienintelis yra verslo atstovų pasiūlymas – padidinkit pridėtinės vertės mokestį visiems, ir vargšams, ir turtingiems, ir išspręsit visas bėdas. Bet atskirtis liks tokia pati, dabar kažkaip apie atskirtį nešnekam, bet tai dydis, darantis gėdą Lietuvai būnant turtingiausių valstybių draugijoje“, – sakė A. Sysas.

Vyriausybė siūlo padidinti GPM progresyvumą šalia 20 ir 32 proc. tarifų įvedant naują 25 proc. tarifą, įskaitant ir individualią veiklą, bei apmokestinant visų rūšių pajamas, išskyrus dividendus ir tantjemas (jiems paliekant 15 proc. tarifą).