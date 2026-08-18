Taivano URM: ryžtas bendradarbiauti su Lietuva išlieka nepakitęs

„Pasiryžimas dirbti išvien su naująja Lietuvos Vyriausybe siekiant sustiprinti ekonominį ir prekybinį bendradarbiavimą išlieka nepakitęs“, – antradienį sakė Taivano užsienio reikalų ministerijos (URM) Europos reikalų departamento generalinis direktorius Ericas Huangas (Erikas Huangas).
Derybos birželį laikinai buvo sustabdytos socialdemokratams keičiant Ministrų kabineto sudėtį, jos atnaujintos liepos pabaigoje.
Taivaniečių atstovybei Lietuvoje anksčiau vadovavusio E. Huango teigimu, veiksmų plano detalės yra toliau aptarinėjamos.
„Abi pusės ir toliau palaiko glaudžius ryšius dėl įvairių veiksmų plane numatytų bendradarbiavimo klausimų. Mūsų pusė ir toliau (...) sieks abipusės naudos, skatindama visapusiško bendradarbiavimo įvairiose srityse su Lietuva plėtojimą“, – teigė jis.
Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl tebevykstančių konsultacijų konkrečių veiksmų plano detalių neviešina, tačiau tikina, jog pagrindinis dėmesys yra skiriamas „tvarių ekonominių ryšių kūrimui, kurie prisidėtų prie šalies aukštųjų technologijų sektorių plėtros“.
Anksčiau ministerija vylėsi planą baigti rengti iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti – birželį.
Ekonominių ryšių su Taivanu proveržio tikėtasi dar 2021 metais, kai Vilniuje atidaryta Taivaniečių atstovybė, tačiau pastaruoju metu Lietuvos pareigūnai piktinasi, jog Taipėjus investavo nepakankamai.
Atidarius šią atstovybę, pašlijo Lietuvos ir Kinijos santykiai. Pekinas tame įžvelgė Lietuvos paramą Taivano mėginimams veikti kaip nepriklausomai valstybei. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia Taipėjaus pavadinimu.
Šie Taivano URM atstovo komentarai pasirodė po to, kai praėjusią savaitę JAV kongresmenai kreipėsi į Lietuvos vadovus, ragindami tęsti „drąsų kelią“ palaikant ryšius su Taipėjumi bei nepasiduoti Kinijos vykdomam spaudimui ir prievartai.
Valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų.
Premjero Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės programoje žadama siekti normalizuoti „diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES valstybėse narėse“.
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