Taminskas apie geležinkelių sektoriaus konkurencingumą: tai neturi likti stalčiuje

Susisiekimo ministerija, valstybinė „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupė ir verslo atstovai pirmadienį pasirašė tai numatantį memorandumą.
„Po šito memorandumo sudarysime priežiūros komisiją, (…) kad jis neliktų tik stalčiuje ir kad visi susisėdę periodiškai galėtų įsivertinti (proceso eigą – ELTA)“, – žurnalistams pirmadienį sakė susisiekimo ministras.
Susitarimu siekiama didinti geležinkelių sektoriaus konkurencingumą ir sudaryti geresnes sąlygas pramonės bei logistikos įmonėms planuoti savo veiklą ir investicijas.
Memorandumą pasirašė susisiekimo ministras, LTG grupės laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Vidmantas Janulevičius bei grūdų augintojų ir perdirbėjų, jūrų krovos, ekspeditorių ir logistų bei karjerų asociacijų atstovai.
Numatoma, kad Susisiekimo ministerija sieks palankesnio reguliavimo krovinių vežimui geležinkeliais, LTG grupė įsipareigojo konsultuotis ir iš anksto informuoti rinkos dalyvius apie planuojamus infrastruktūros ir paslaugų įrenginių įkainių pokyčius, o verslas – rinkti informaciją apie įmonių lūkesčius.
Padidinus krovinių apimtis, kelionės traukiniais galėtų būti pigesnės
LPK vadovas pažymėjo, kad dabar vežimo traukiniais infrastruktūra yra išnaudojama nepakankamai.
Jis taip pat tikino, kad prieš keletą metų įvestos sankcijos baltarusiškų trąšų tranzitui turėjo neigiamą efektą krovos apimtims Klaipėdos uoste, todėl šis memorandumas, pasak jo, padės gerinti šio verslo veiklos rezultatus.
„Pervežimo sąlygos daro didelę įtaką būtent mūsų uosto krovos kompanijoms. Šitas memorandumas atspindi tai, kad mūsų uosto kompanijos turės gerensę galimybę atlikti savo darbą“, – žurnalistams sakė V. Janulevičius.
Tuo metu laikinasis LTG vadovas pažymėjo, kad geležinkeliai galėtų pervežti dvigubai daugiau krovinių nei perveža šiuo metu. Infrastruktūra, anot jo, nėra pilnai išnaudojama, nors vis tiek yra mokama už jos išlaikymą.
A. Rumsko teigimu, didinant krovinių vežimo apimtis pigesnis galėtų tapti ir keleivių vežimas traukiniais.
„Jeigu mes rastume būdą, kaip pilnai apkrauti geležinkelius, išnaudojant fiksuotus kaštus, kuriuos ar taip, ar taip reikia patirti – turbūt suprantame, kokią tai ekonominę naudą sukurtų geležinkelių infrastruktūros išlaikymo prasme, (…) važiavimas geležinkeliais būtų pigesnis“, – tikino jis.
Kaip teigiama, susitarimo šalys tikisi, kad didesnę dalį krovinių perkėlus iš kelių transporto į geležinkelius būtų mažinama kelių apkrova ir aplinkos tarša.
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