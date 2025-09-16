Taminskas: ežerų ir upių laivų techninę apžiūrą atliks daugiau įmonių

Pasak Juro Taminsko, joms įžengus į rinką paslaugos kaina mažės.
„Problematika gerai žinoma. Šių metų rudenį turėtų atsirasti vienas arba net du dar subjektai, kurie gaus sertifikatą ir galės atlikti technines apžiūras“, – antradienį susitikime su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių sąjungos frakcija sakė J. Taminskas.
„Reiškia, bus mažėjantis įkainis“, – pridūrė jis.
Konservatorius Jurgis Razma klausį ministro, ką ministerija ketina daryti, kad išaugę techninės apžiūros įkainiai būtų sumažinti.
„Ministerija neseniai atidavė tą funkciją privačiam sektoriui ir, kaip tyčia, ta funkcija paimta buvusių darbuotojų šviežiai įkurtos įmonės ir labai išaugo įkainiai. STT tą sprendimą pripažino ryškiai korupciniu“, – susitikime teigė J. Razma.
Anot J. Taminsko, ministerija ruošia apžiūrų įkainių nustatymo tvarką: „Dabar yra ruošiamas projektas (...) dėl techninių apžiūrų įkainių reguliavimo.“
Kaip rašė BNS, LTSA nuo liepos 1-osios vidaus laivų techninės apžiūros veiklą perdavė įmonei „Laivo patikra“, kurios “ vienintelis akcininkas yra jos vadovas Arvydas Martinkus, iki 2019 metų dirbęs LTSA.
Žiniasklaida skelbė, jog pramoginių laivų, mažų žvejybos laivelių, vandens motociklų apžiūros kaina išaugo apie 10 kartų, pavyzdžiui, vandens motociklo – nuo 20–30 iki 300 eurų.
Mažoji bendrija „Laivo patikra“ teisę vykdyti apžiūras įgijo be konkurso – ji duomenis apie atliktą techninę apžiūrą ir išduotus dokumentus teikia LTSA, jie suvedami į Vidaus vandenų laivų registrą.
LTSA yra informavusi, kad tam buvo ruoštasi kelerius metus, o galimybę perduoti techninę apžiūrą verslui numato Vidaus vandenų transporto kodeksas.
