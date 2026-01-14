 Kelių fondo prioritetai – automagistralėms, „Via Balticai“, Vilniaus–Utenos plentui

Kelių fondo prioritetai – automagistralėms, „Via Balticai“, Vilniaus–Utenos plentui

2026-01-14 14:47
Lukas Juozapaitis (BNS)

Šiemet pradėjus veikti Valstybiniam kelių fondui, tarp pirmųjų jo finansuojamų projektų – automagistralių Vilnius–Klaipėda ir Vilnius–Panevėžys remontas, „Via Balticos“ tiesimas bei Vilniaus–Utenos plento rekonstrukcijos pabaiga, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.

Juras Taminskas
Juras Taminskas / T. Biliūno / BNS nuotr.

„Fondo lėšomis artimiausiu metu (...) tvarkysime automagistrales Vilnius–Klaipėda ir Vilnius–Panevėžys. Planuojama beveik 100 kilometrų sutvarkyti“, – Vyriausybės posėdyje trečiadienį teigė J. Taminskas.

„Rekonstruosime Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožą, čia ir karinio mobilumo klausimas, (...) taip pat pabaigsime Utenos plento rekonstrukciją“, – teigė ministras.

Pastaroji, pasak ministro, bus baigta pavasarį.

Ministrų kabinetas trečiadienį patvirtino Kelių fondo nuostatus, kuriuose numatoma, kaip bus kaupiamos ir administruojamos fondo lėšos. Nuostatai būtini jo valdytojai – valstybės valdomai bendrovei „Via Lietuva“ paskirstant lėšas.

„Fondas užtikrins stabilų finansavimą svarbiausiems kelių infrastruktūros projektams ir jo steigimas buvo būtinas sprendžiant ilgus metus trukusį lėšų trūkumą valstybinių kelių priežiūrai, atstatymui, plėtrai“, – kalbėjo J. Taminskas.

Ministro teigimu, didžiausias šių metų iššūkis bus papildomų fondo lėšų paieška – Susiekimo ir Finansų ministerijos artimiausią pusmetį parengs fondo nuostatų patobulinimus, analizuos galimybes jam skolintis lėšų iš nacionalinio plėtros banko ILTE.

„Kaip iš kredito įstaigos ir tokią galimybę nustačius, pateiksime Vyriausybei reikiamus teisės aktų pakeitimų projektus“, – teigė J. Taminskas.

Kaip rašė BNS, į fondą pirmaisiais metais numatoma surinkti apie 180 mln. eurų, kurie bus naudojami valstybinės reikšmės kelių, magistralių kapitaliniam ir paprastajam remontui, aplinkkelių statybai, krašto kelių ir tiltų tvarkymui.

Šiame straipsnyje:
kelių fondas
kelių finansavimas
prioritetai
Juras Taminskas
automagistralės
Via Baltica
Vilniaus–Utenos plentasi

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų