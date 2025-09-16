Naujai paskirtas susisiekimo ministras siekia didesnio kelių finansavimo

„Matymas būtų, kad KPPP kitais metais būtų 100–150 mln. eurų didesnis nei šiais metais, kai jo lėšos siekė 580 mln. su tikslinėmis lėšomis, tačiau iš esmės programa turėjo apie 430 mln. eurų lėšų“, – antradienį susitikime su Seimo konservatorių frakcija sakė J. Taminskas.
Anot jo, įkūrus Valstybinį kelių fondą, KPPP bus atsakingas už savivaldybėms reikšmingų kelių atkūrimo finansavimą, todėl jis mažėti negali.
„Įkurtas Kelių fondas bus skiriamas kapitaliniam remontui, naujiems projektams, o KPPP – einamiesiems remontams bei priežiūrai. Iš ten reikšminga dalis bus skiriama savivaldai, tad jei mažinsime KPPP finansavimą – mažės parama savivaldai. Finansavimas šiai programai tikrai turi didėti“, – aiškino J. Taminskas.
„Kelių fondas yra įrankis, kuris dabar buvo sukurtas ir kad jis pradėtų veikti reikia, jog kitų metų biudžete jam būtų numatyta lėšų. Kitais metais planuojama, kad jame bus per 200 mln. eurų, o kai nuo 2027 m. pradės veikti e-tolling‘o sistema, Kelių fondas augs iki 400 mln. eurų“, – pridūrė paskirtasis ministras.
ELTA primena, kad Seimas nusprendė nuo kitų metų steigti Valstybinį kelių fondą.
Jam kasmet po 60 mln. eurų ketinama surinkti iš motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio. Po 30 mln. eurų numatoma surinkti iš baudų už kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus, kelių mokesčių nesumokėjimą bei pajamų, gautų už konfiskuotas transporto priemones.
23 mln. eurų kasmet būtų surinkta iš mokesčio už įregistruotas krovinines transporto priemones, o likusios lėšos – iš valstybės biudžeto.
Pernai gruodį parlamento priimtame 2025 m. valstybės biudžete Lietuvos keliams iš viso skiriama 804 mln. eurų, iš kurių 583,2 mln. eurų bus skirti Kelių priežiūros ir plėtros programai (KPPP). Dar 59,1 mln. eurų kariniam mobilumui skiriama iš Gynybos fondo, europinės paramos – 161,2 mln. eurų.
