Taminskas: Klaipėdos uostas galėtų tapti svarbia jungtimi tarp Indijos ir Baltijos regiono

Galimybes plėtoti dvišalę laivybą ministras aptarė viešėdamas Indijoje.
„Indija Lietuvai yra vis svarbesnė partnerė. Daugiau kaip 80 proc. pasaulio prekybos vykdoma jūra, tad atsparūs jūrų transporto maršrutai yra itin svarbūs. Matome potencialą stiprinti susisiekimą tarp Indijos ir Baltijos jūros regiono, nes Klaipėdos uostas – konteinerių perkrovimo lyderis tarp Baltijos šalių, per jį eina pagrindinės laivybos linijos į įvairius Europos ir kitų žemynų uostus“, – pranešime cituojamas J. Taminskas.
Klaipėdos uostas pastaraisiais metais demonstruoja rekordinę veiklą ir stiprina savo pozicijas tarptautinėse tiekimo grandinėse. 2025 metais uoste perkrauta 39 mln. tonų krovinių, o konteinerių srautas pasiekė rekordinį 1,31 mln. standartinių konteinerių (TEU).
Pernai per Klaipėdos uostą gabentų krovinių, kurių kryptis buvo Indija, srautas siekė 117 tūkst. tonų, o didžiąją jo dalį sudarė augaliniai riebalai ir aliejai, trąšos bei žemės ūkio produktai.
Per pirmąjį šių metų pusmetį augalinių riebalų buvo pakrauta 145 tūkst. tonų – palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, šių krovinių apimtys šoktelėjo 172 proc.
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