Tarp Lietuvos ir Švedijos elektros prekybos zonų – rizikos draudimo priemonės

Abi įmonės apsidraudimo produktams kasmet turės bendrai skirti bent 10 proc. „NordBalt“ jungties pralaidumo – apie 70 megavatų (MW). Taip siekiama didinti rinkos likvidumą Baltijos–Šiaurės regione, pranešė „Litgrid“.
„Šio sprendimo pagrindu bus ne tik didinamas finansinės draudimo rinkos likvidumas, bet ir stiprinamas bendradarbiavimas su strateginiu partneriu. Tikimės, kad rinkos dalyviai aktyviai naudosis šiuo instrumentu“, – pranešime sakė „Litgrid“ Strategijos departamento vadovas Paulius Kozlovas.
Pasak jo, operatorės jau atlieka parengiamuosius veiksmus.
Anot pranešimo, rinkai bus pasiūlyti EPAD (angl. Electricity Price Area Differential) kontraktai, suteiksiantys rinkos dalyviams galimybę apsidrausti nuo kainų svyravimų.
Valstybinė energetikos reguliavimo agentūra (VERT) ir Švedijos energijos rinkos inspekcija lapkritį patvirtinto įmonių parengtą pasiūlymą.
Regiono reguliuotojai anksčiau buvo nustatę, kad Lietuvos ir Švedijos SE4 prekybos zonose apsidraudimo galimybės yra ribotos, o rinkos dalyviams trūksta priemonių apsisaugoti nuo ilgalaikių kainų svyravimų.
Naujausi komentarai