Taryba: siūlymas įvesti maksimalią laivų techninės apžiūros kainą gali riboti konkurenciją

Taryba rekomenduoja ministerijai pagrįsti, kodėl maksimalios kainos ribą įvesti būtina, bei ar toks reguliavimas būtų proporcingas.
„Preliminariu (...) vertinimu, tokia nuostata ribotų kitų ūkio subjektų galimybes nustatyti techninės apžiūros, atliekamos atestuoto asmens, paslaugų kainas. Atsižvelgiant į tai, kad keičiamas reguliavimas gali paveikti konkurenciją, teisės akto projekto rengėjai turėtų atlikti nuostatos poveikio konkurencijai vertinimą bei pagrįsti jos būtinumą ir proporcingumą“, – ketvirtadienį pranešė taryba.
Tokią išvadą ji paskelbė įvertinusi ministerijos parengtus Vidaus vandenų transporto kodekso pakeitimus.
Jie numato, kad Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) pagal patvirtintą metodiką turėtų patvirtinti maksimalias laivų techninės apžiūros kainas, kurios turi būti ekonomiškai pagrįstos, padengti sąnaudas, užtikrinti apžiūros kokybę.
Anot tarybos, jei tokios pataisos būtų priimtos, jų būtinybė ir proporcingumas vėliau turėtų būti peržiūrėti.
Kaip rašė BNS, LTSA nuo liepos 1-osios vidaus laivų techninės apžiūros veiklą perdavė įmonei „Laivo patikra“, kurios “ vienintelis akcininkas yra jos vadovas Arvydas Martinkus, iki 2019 metų dirbęs LTSA.
Žiniasklaida skelbė, jog pramoginių laivų, mažų žvejybos laivelių, vandens motociklų apžiūros kaina išaugo apie 10 kartų, pavyzdžiui, vandens motociklo – nuo 20–30 iki 300 eurų.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas BNS yra sakęs, kad auja ežerų ir upių laivų techninės apžiūros rinkos dalyvė galėtų atsirasti dar rudenį.
Naujausi komentarai