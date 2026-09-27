Tėvams – dosnesnių išmokų planas

Besilaukiančios mamos skaičiuoja, kaip keisis šeimos finansai gimus vaikui.
Aštuntą mėnesį nėščia Dovilė sakė, kad dėl sumažėjusių pajamų šeimai teks atidžiau planuoti biudžetą.
„Jis tikrai bus ženkliai mažesnis ir tikrai reikės pasižiūrėti. Galvojame, kaip suskirstyti tą visą šeimos biudžetą ir sužiūrėti viską“, – pasakojo pašnekovė.
Išlaidų, anot jos, netrūks – reikės ne tik pasirūpinti kūdikiui reikalingais daiktais, bet ir pačiai mamai įsigyti to, ko iki šiol neprireikdavo. Vis dėlto nemažai daiktų ir drabužėlių šeima gauna iš draugų arba perka iš antrų rankų.
„Dabar mums pasisekė, kad labai daug gavome dovanų. Jei būtų reikėję susipirkti viską, aš net neįsivaizduoju, kiek, bet tikrai nemaža suma“, – sakė ji.
Darija taip pat teigė neabejojanti, kad gimus vaikui šeimos išlaidos išaugs, todėl siūlymą didinti išmokas vertina palankiai.
„Mes už. Nežinau, ar mes jau patektume į tą laikotarpį, tikėtina, kad ne, bet ateities šeimoms tai būtų didelė pagalba“, – kalbėjo kita pašnekovė.
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Seime planas didinti išmokas tėvams jau skinasi kelią. Valdžia tikisi, kad didesnė finansinė parama prisidėtų ir prie gimstamumo skatinimo.
„Demografinė situacija Lietuvoje jau dabar tokia, kad turime visi dėti pastangas ir valstybė tikrai tą gali, kad jaunos šeimos norėtų auginti vaikus, gyventų čia, Lietuvoje. Kad jos suprastų, jog gimus vaikui jų pajamos nemažėja ir valstybė užtikrina, kad jos liktų stabilios, t. y. tokios, kokios buvo iki gimstant vaikeliui“, – aiškino Seimo narė Aušrinė Norkienė.
Siūloma nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu mokėti 100 proc. iki tol gauto uždarbio.
„Tikslas yra didinti, kad tos pajamos, tavo darbo užmokestis, kurį tu gavai iki gimstant vaikui, išliktų toks pat ir nemažėtų“, – tikino A. Norkienė.
Keistųsi ir vaiko priežiūros išmokos. Jei vaiką būtų pasirenkama prižiūrėti pusantrų metų, išmoka didėtų nuo 60 iki 80 proc. Jei vaiko priežiūros laikotarpis truktų dvejus metus, pirmaisiais metais būtų mokama 65 proc., antraisiais – 50 proc. buvusio uždarbio.
Tiesa, ekonomistai siūlo eiti dar toliau ir svarstyti net 150 proc. siekiančias vaiko priežiūros išmokas.
Valstybė, jei atsiranda vaikas, moka tau ne 100 proc. buvusio atlyginimo, o 150 proc. Vadinasi, gausi 50 proc. dar didesnį atlyginimą nei gaudavai dirbdamas.
„Valstybė, jei atsiranda vaikas, moka tau ne 100 proc. buvusio atlyginimo, o 150 proc. Vadinasi, gausi 50 proc. dar didesnį atlyginimą nei gaudavai dirbdamas“, – komentavo „Luminor“ banko ekonomistas Žygimantas Mauricas.
Kyla klausimas – iš kur tokiems planams būtų paimta pinigų? Siūlymą palaikantys konservatoriai tvirtino, kad „Sodros“ biudžete tam yra rezervų, nes gimstamumas mažėja.
„Kiekvienais metais motinystės įmokos viršija išmokas daugiau nei 200 mln. eurų. Tai reiškia, kad tikrai rezervo šiuo metu didinti motinystės išmokas yra. Galbūt pats laikas, matant tuos gąsdinančius gimstamumo skaičius“, – neslėpė Seimo narė Gintarė Skaistė.
Kartu siūloma keisti ir šiuo metu taikomas išmokų lubas. Dabar nesvarbu, kiek žmogus uždirba, daugiau kaip dviejų mėnesinių vidutinių atlyginimų dydžio išmokos jis negauna. Projekte siūloma šią ribą didinti iki trijų vidutinių atlyginimų, tačiau pasigirsta siūlymų ir panaikinti lubas.
„Jei atsirastų siūlymas naikinti lubas, tikrai pasisakyčiau už tai, kad jų nebereikia. Tai jei projektas eis toliau, aš taip pat registruosiu siūlymą naikinti šias lubas ir tiesiog be lubų palikti“, – kalbėjo A. Norkienė.
Tai būtų gera žinia daugiau uždirbantiems gyventojams. Vis dėlto Seimo narys Algirdas Sysas įžvelgė ir trūkumų. Jo teigimu, tokia sistema galėtų prieštarauti socialinio draudimo principui.
„Įvykus draudiminiam įvykiui, t. y. vaiko priežiūra ar ligos, motinystė, tuomet išmoka būtų didesnė nei žmogus realiai uždirba užmokestį. Šią vietą reikia koreguoti ir taisyti“, – sakė jis.
Jei siūlymai Seime būtų priimti dar šiemet, pakeitimai įsigaliotų nuo sausio.
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