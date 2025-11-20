Tomas Vytautas Raskevičius pasakė, kur išleis II pensijų pakopos pinigus

„Kitų metų pradžioje bus daugiau negu 10 milijardų eurų pensijų fonduose. Aktyviai kaupiančių yra beveik 800 tūkstančių, ir keli šimtai tūkstančių yra sustabdę kaupimą, nebekaupia. Tai turbūt yra tie asmenys, kurie ir pasinaudos galimybe pasiimti tuos pinigus, nelaukti senatvės“, – sakė „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis.
Išsiimti pinigus planuoja Tomas Vytautas Raskevičius. Šiuo metu jis yra sukaupęs apie 25 tūkstančius eurų.
„Pavyzdžiui, esu priėmęs tokį sprendimą, kad trauksiuosi iš antros pakopos ir tas sukauptas lėšas iš karto perkelsiu į trečiąją pakopą. Taip darysiu todėl, kad noriu išėjęs į pensiją turėti daugiau laisvės priimti sprendimą, ką daryti su savo pinigais. Tai reiškia, nebūtinai pirkti tą anuitetą iki gyvenimo galo, bet galbūt aš norėsiu butą Tenerifėje nusipirkti ar dar kokią kitą investiciją padaryti“, – nurodė T. V. Raskevičius.
Prognozuojama, kad tokių žmonių, kurie pirks nekilnojamąjį turtą, skalbimo mašinas, automobilius, investuos ar kitaip švaistysis pinigais, bus daugybė.
„Tos sumos varijuoja pakankamai plačiuose intervaluose. Vienas asmuo yra sukaupęs iki 5,5–6 tūkst. eurų. Tai nėra maža pinigų suma, bet ir nėra pakankamai didelė, kad tai užtikrintų tavo sočią pensijos dalį senatvėje“, – kalbėjo Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
Kadangi prasidės švaistymas, prognozuojama, kad brangs įvairūs dalykai, pavyzdžiui, nekilnojamasis turtas.
„Jau mes tą matome ir šiemet. Kai kurie pirkėjai, turbūt arba tikėdamiesi, arba baimindamiesi kainų šuolio kitais metais, šiemet jau perka nekilnojamąjį turtą, ir sandorių skaičius šiemet yra maždaug 50 procentų didesnis nei buvo prieš metus“, – šnekėjo N. Mačiulis.
N. Mačiulio teigimu, kainos beveik dešimtadaliu padidėjo daugelyje miestų.
