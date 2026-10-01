 Transporto saugumo forume – atsparumas krizėms, technologijos, saugesnis eismas

Transporto saugumo forume – atsparumas krizėms, technologijos, saugesnis eismas

2026-10-01 06:48
BNS inf.

Ketvirtadienį Vilniuje rengiamas Transporto saugumo forumas, kuriame bus ieškoma sprendimų, kaip geriau apsaugoti oro uostus, geležinkelius, Klaipėdos uostą ir kitas strategines transporto grandis, užtikrinti jų veiklos tęstinumą krizės metu ir pasirengti galimoms grėsmėms.

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<span>Transporto saugumo forume – atsparumas krizėms, technologijos, saugesnis eismas</span>
Transporto saugumo forume – atsparumas krizėms, technologijos, saugesnis eismas / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

„Balionai, dronai, GPS trikdžiai, kibernetinės grėsmės – tai nebėra ateities scenarijai. Saugumas prasideda nuo pasirengimo, todėl būtina ne tik įvertinti tai, kas jau įvyko, bet ir numatyti, kas gali nutikti rytoj“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.

Forumas suburs daugiau kaip 100 valstybės institucijų, susisiekimo sektoriaus įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų, kurie dalinsis patirtimi bei ieškos sprendimų, kaip stiprinti sektorių.

Forume bus aptariamas technologijų vaidmuo – kaip dirbtinis intelektas ir kitos technologinės inovacijos gali prisidėti prie didesnio transporto ir eismo saugumo.

Be to, bus įteikti apdovanojimai savivaldybėms, pastaraisiais metais pasiekusioms išskirtinę pažangą eismo saugos srityje.

Renginyje taip pat bus diskutuojama apie kelių finansavimo prioritetus ir eismo taisyklių pokyčius, pristatoma nauja svetainė infodronai.lt.

Forume dalyvaus Susisiekimo, Vidaus reikalų, Užsienio reikalų bei Krašto apsaugos ministerijų atstovai, Lietuvos kariuomenės, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos policijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, strateginių įmonių – „Via Lietuvos“, LTG, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, „Oro navigacijos“ – atstovai, kibernetinio saugumo specialistai ir ekspertai.

Šiame straipsnyje:
transporto saugumo forumas
oro uostų apsauga
Klaipėdos uostas
kontrabandiniai balionai

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