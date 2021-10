Trišalė taryba svarstys Darbo kodekso pakeitimus

Trišalė taryba turėtų pateikti nuomonę dėl siūlymo taikyti sutrumpintą 32 valandų darbo savaitę vienam iš tėvų, jei jis grįžta į darbą nepasibaigus vaiko priežiūros atostogoms.

Be to, bus aptariamos atskirų parlamentarų iniciatyvos laisvadienių skirti ir vyresnių vaikų turintiesiems tėvams, taip pat aiškiau nustatyti nuotolinio darbo išlaidų kompensavimą bei nemokėti išeitinių pašalpų per prastovą iš darbo savo noru išėjusiems darbuotojams.

Taryboje taip pat bus aptariamas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimas, kuriuo siūloma, kad būtų įrengti vaikų valandinės priežiūros kambariai valstybės ir savivaldybių įstaigose, jeigu jose yra bent 100 darbuotojų.