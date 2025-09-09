Trišalėje taryboje – diskusijos dėl kitų metų minimalios algos

Taryba pirmąkart dėl kitų metų MMA diskutavo balandžio pabaigoje, tuomet savo analizę ir siūlymus pateikė Lietuvos bankas (LB).
Centrinis bankas tada pateikė tris variantus, kiek kitąmet būtų galima didinti minimalią algą prieš mokesčius – 1198 eurų, 1138 arba 1078 eurų.
Šie dydžiai atitinkamai siekia 50 proc., 47,5 proc. arba 45 proc. MMA ir vidutinio darbo užmokesčio (VDU) santykio.
2025 metams MMA Lietuvoje buvo pakelta 114 euro arba 12 proc. – nuo 924 iki 1038 eurų.
Toks MMA dydis buvo nustatytas pagal Trišalės tarybos sutartą metodiką, kai atsižvelgiama į prognozuojamą VDU be priedų ir premijų ir jis yra dauginamas iš penkių didžiausią MMA ir VDU santykį 2019–2021 m. turėjusių ES šalių MMA ir VDU santykio vidurkio.
Darbo kodeksas numato, kad MMA galima mokėti tik už nekvalifikuotą darbą.
LB duomenimis, minimalų mėnesinį arba mažesnį atlyginimą gaunanti gyventojų dalis 2024 m. mažėjo ir siekė 1,8 proc. MMA dažniausiai gauna jauniausia Lietuvos darbuotojų grandis iki 25 m. ir senjorai.
Lietuvos trišalę tarybą sudaro 21 narys: po 7 darbuotojų, darbdavių ir Vyriausybės atstovus.
