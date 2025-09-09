Prezidentas kol kas tvirtins Vyriausybės sudėtį be aplinkos ir energetikos ministrų

Kaip BNS teigė šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas, prieš apsispręsdamas dėl kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonsko skyrimo, šalies vadovas su jais dar turės susitikti, o apie pastarąjį gauti ir tarnybų pažymą.
„Prezidentas nebuvo susitikęs su teikiamais ministrais ir susitiks su jais kaip ir su kiekvienu kandidatu tapti ministru. Prezidentas prieš priimdamas sprendimą, be abejo, ne tik susitiks su ministrais, bet ir užklaus atitinkamų tarnybų informacijos apie jų praeitį“, – BNS teigė patarėjas.
Paskutinę dieną pateikus dvi naujas ministrų kandidatūras, prezidentas neturi galimybių pasirašyti pilnos sudėties Vyriausybės.
Anksčiau G. Nausėda yra sakęs, kad nemato P. Poderskio aplinkos ministro pareigose, tą jis žurnalistams pakartojo ir antradienį Seime, susitikęs su parlamento vadovybe. Pats P. Poderskis taip pat yra anksčiau sakęs, kad nemato savęs ministro pareigose, tačiau dabar tvirtina esąs pasiruošęs dirbti.
Vyriausybės sudėtį su šiais dviem ministrais antradienį pateikė paskirtoji premjerė Inga Rugininienė.
Vadovus į Aplinkos ir Energetikos ministerijas deleguoja koalicijos partnerė „Nemuno aušra“, kuriai šie portfeliai priklauso pagal koalicinę sutartį.
Prezidentui dar po Seimo rinkimų pareiškus, kad netvirtins partijos narių ministrais, „aušriečiams“ sunkiai sekėsi rasti kandidatų į šias pareigas.
Minimos dvi kandidatūros paaiškėjo antradienį, į pabaigą einant Konstitucijoje numatytam laikui, kai privalu Seimui pateikti naujosios Vyriausybės programą ir su prezidentu suderintą ministrų kabinetą.
Išskyrus P. Poderskį ir M. Jablonskį, kiti kandidatai į naująją Vyriausybę su šalies vadovu jau susitiko.
BNS rašė, kad naujoji Vyriausybė iš naujo skiriama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
Vasarą pasikeitė ir valdančiosios koalicijos sudėtis – dabar ją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų sąjungos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
