Prezidento patarėjas: galite jiems suteikti Vangos titulą

„Prezidentas per savaitgalį įvertins kandidatus bei turimą informaciją ir pirmadienį praneš sprendimą. Jei kažkas šiandien žino apie būsimus sprendimus daugiau – galite jiems suteikti Vangos titulą“, – Eltai sakė F. Jansonas.
Naujienų portalas „Lrytas“, remdamasis šaltinių duomenimis, penktadienį paskelbė, jog prezidentas G. Nausėda atmetė „Nemuno aušros“ kandidatus į energetikos ir aplinkos ministrus M. Jablonskį ir P. Poderskį.
Portalo duomenimis, paskirtoji premjerė I. Ruginienė apie tai buvo informuota jau ketvirtadienio vakarą.
Tiesa, tą pačią dieną „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, jog jei partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos – darbą turėtų tęsti mažumos Vyriausybė.
ELTA primena, kad savaitės pradžioje prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus deleguoja M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį.
Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.
