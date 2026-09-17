Tyrimas atskleidė, ant kokių dviejų „banginių“ laikosi Lietuvos ekonomika

„Coface“ mano, kad 2026 metais Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas turėtų būti spartesnis nei Latvijoje ir Estijoje ir viršyti Vidurio ir Rytų Europos (VRE) šalių vidurkį, tačiau infliacija išliks aukštesnė.
„Lietuvos ekonomika šiuo metu auga sparčiau nei kaimyninių šalių ekonomikos ir turi platesnį augimo variklių spektrą, tačiau kartu susiduria su gerokai didesniu kainų spaudimu. Įmonėms tai reiškia būtinybę atidžiai vertinti, kaip aukštesnė infliacija ir finansavimo kaina veikia sąnaudas bei paklausą“, – pranešime sakė „Coface Baltics“ vadovas Mindaugas Sventickas.
Šiemet Lietuvai prognozuojamas 3 proc. BVP augimas, Latvijai – 2,5 proc., Estijai – 2 proc., o VRE – irgi 2 proc. Tačiau Lietuvoje prognozuojama ir aukštesnė vidutinė metinė infliacija – 5 proc., kai Latvijoje – 3,2 proc., Estijoje – 3 proc., o vidutiniškai VRE – 3,7 procento.
„Coface“ vertinimu, Lietuvos ekonomikos plėtra tarp Baltijos šalių išsiskiria ne tik tempu, bet ir platesne baze. Latvijoje ir Estijoje augimą daugiausia palaiko vidaus paklausa. Tuo metu Lietuvoje augimą taip pat skatina konkurencingi eksporto sektoriai: IRT, elektronika ir aukštos pridėtinės vertės gamyba.
2027 metais Lietuvai prognozuojamas 2,9 proc. BVP augimas, Latvijai ir Estijai – po 2,4 proc., o vidutiniškai VRE – 2,3 proc. Tuo metu Lietuvos infliacija turėtų išlikti aukštesnė – 4,1 proc., Latvijos – 3 proc., Estijos – 2,7 proc., o VRE – 3,3 procento.
„Coface“ parengtos 13 VRE šalių ir 13 verslo sektorių analizės „CEE Sectorial Heatmap“ duomenimis, didžiausios rizikos sektorius Lietuvoje yra transportas.
Pasak bendrovės, transporto įmones vienu metu spaudžia geopolitiniai trikdžiai Rytų krypties maršrutuose, vairuotojų trūkumas, didėjančios darbo ir reguliavimo sąnaudos bei išaugusios degalų kainos. Be to, daugėja bankrotų: šių metų pirmąjį ketvirtį bankrutavo 35, o antrąjį ketvirtį – 30 įmonių (2025 metų antrąjį ketvirtį – 13).
„Transportas išlieka strategiškai svarbus Lietuvos ekonomikai, tačiau šiuo metu tai yra didžiausios rizikos sektorius šalyje. Matome augantį transporto įmonių bankrotų skaičių, o visame Vidurio ir Rytų Europos regione blogėja nemažos dalies sektoriaus įmonių rizikos profilis“, – sakė M. Sventickas.
Prie perspektyviausių Lietuvos eksporto sričių „Coface“ priskiria IT paslaugas, taip pat sparčiai augančius elektronikos ir fotonikos sektorius. „Coface“ vertinimu, šalies elektronikos produkcijos apimtys nuo 2021 metų beveik padvigubėjo, o sektorius išlieka vienu konkurencingiausių regione.
Pasak analizės, Lietuvos ekonomikos atsparumą artimiausiais metais gali sustiprinti spartėjanti gynybos sektoriaus plėtra. „Coface“ vertinimu, VRE šalys, ypač NATO rytinio flango valstybės, išlieka tarp aktyviausiai į gynybą investuojančių ES valstybių. Tai kuria papildomą paklausą ne tik karinei įrangai, bet ir metalo apdirbimo, elektronikos, inžinerijos, statybų bei logistikos bendrovių produkcijai ir paslaugoms.
Visame VRE regione „Coface“ labai aukštai rizikai priskiria statybos, tekstilės, transporto ir medienos sektorius, aukštai – automobilių, chemijos, metalų ir popieriaus sektorius, vidutinei rizikai – žemės ūkio ir maisto, mažmeninės prekybos, farmacijos, IRT ir energetikos sektorius.
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