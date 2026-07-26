Ugniagesiams ruošiama svarbi lengvata

„Siūlomu teisiniu reguliavimu siekiama užtikrinti vienodą mokestinių lengvatų taikymą institucijoms, vykdančioms analogiškas priešgaisrinės saugos funkcijas, pašalinti galiojančio teisinio reguliavimo nenuoseklumą ir suderinti jį su nuo 2027 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiomis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo (…) nuostatomis dėl šių subjektų atleidimo nuo kelių rinkliavos už naudojimąsi mokamais keliais“, – pastebi projektui pritarusi Susisiekimo ministerija.
Birželio pabaigoje įstatymo pataisas Seimui pateikusi parlamentarė socialdemokratė Violeta Turauskaitė sako, kad tokia iniciatyva kilo iš savivaldybių priešgaisrinių tarnybų.
„Siekiame, kad kasmetinio mokesčio už Lietuvoje įregistruotas krovinines transporto priemones nemokėtų ne tik Vidaus reikalų ministerijos ir ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų krovininės transporto priemonės, bet ir savivaldybių, ir miškų urėdijų priešgaisrinės mašinos. Poreikis kilo iš pačių savivaldybių priešgaisrinių tarnybų, tą poreikį jie ir išsakė, tą netikslumą pastebėjo“, – pateikdama projektą iš Seimo tribūnos sakė Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūno pavaduotoja V. Turauskaitė.
Ji akcentavo, kad išimtis jau šiandien yra taikoma Vidaus reikalų ministerijos ir šitos ministerijos ministro valdymo srityje esančioms transporto priemonėms, nuskriaustos liko tik savivaldybės ir miškų urėdijos su savo priešgaisrinėmis tarnybomis.
„Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD), be kitų svarbių funkcijų, pagal kompetenciją organizuoja gaisrų gesinimo, žmonių ir turto gelbėjimo bei gaisrų padarinių mažinimo darbus ir jiems vadovauja. Už PAGD priklausančias krovinines transporto priemones kasmetinis mokestis už Lietuvoje įregistruotas krovinines transporto priemones nėra mokamas. Tuo tarpu savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms ir miškų urėdijoms priklausančios transporto priemonės nuo šio mokesčio nėra atleistos“, – dokumento aiškinamajame rašte pažymėjo V. Turauskaitė.
„Tai kelia diskusijų, nes (...) šios tarnybos atlieka analogiškas funkcijas: įgyvendina priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, vykdo gaisrų prevenciją bei visuomenės švietimą, gesina gaisrus, atlieka pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus, taip pat organizuoja savanorių ugniagesių veiklą“, – pridūrė ji.
Parlamentarė taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad pagal nuo 2027 m. sausio 1 d. įsigaliosiančią Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo redakciją, kelių rinkliava už naudojimąsi mokamais keliais nebus taikoma transporto priemonėms, priklausančioms Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančioms įstaigoms, o taip pat savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms bei miškų urėdijos priešgaisrinėms tarnyboms.
„Dabartinis reguliavimas, kai savivaldybių priešgaisrinės tarnybų ir miškų urėdijų transporto priemonės bus atleistos nuo kelių rinkliavos mokėjimo, tačiau vis dar privalo mokėti kasmetinį mokestį už Lietuvoje įregistruotas krovinines transporto priemones, yra nenuoseklus, teisiškai neaiškus. Siekiant suvienodinti subjektų, kuriems taikomos mokestinės lengvatos, sąrašą, siūloma minėtas tarnybas atleisti ir nuo kasmetinio mokesčio už krovinines transporto priemones mokėjimo“, – sakė V. Turauskaitė.
Jos duomenimis, šiuo metu savivaldybių priešgaisrinės tarnybos valdo 720 priešgaisrinių automobilių, o miškų urėdijos – 45. Vidutinis mokestis už tokias transporto priemones yra 144 eurai.
Kaip dokumento aiškinamajame rašte nurodo V. Turauskaitė, atleidus nuo mokesčio už įregistruotas krovinines transporto priemones būtų surinkta apie 100 tūkst. eurų mažiau. Vidutiniškai per metus mokesčio už įregistruotas krovinines transporto priemones surenkama apie 22 mln. eurų.
Birželio 25 d. Kelių įstatymo pataisas palaikė 67 Seimo nariai, prieš nebuvo, susilaikė trys. Projektą apsvarsčius Seimo Biudžeto ir finansų komitete jis į plenarinę salę jis sugrįš rudens sesijoje.
Naujausi komentarai