Už paramą kultūros įstaigoms Kultūros ministerija siūlo GPM lengvatą gyventojams

„Iš esmės siūlome GPM vadinamąją lengvatą tiems žmonėms, fiziniams asmenims, kurie remia arba skiria asmeninių lėšų kultūros įstaigoms, organizacijoms, kad valstybė tam tikru, sakykime, tokiu pasitikėjimo kreditu grąžintų dalį GPM mokesčio“, – BNS sakė kultūros ministras Lukas Alsys.
Anot jo, šiuo metu šis modelis derinamas su Finansų ministerija.
Pagal siūlymą, jeigu žmogus per metus paaukotų iki 500 eurų, jis per GPM lengvatą atgautų 50 proc. šios sumos. Paaukojus nuo 501 iki 5 tūkst. eurų, grįžtų 30 proc. sumos, paaukojus daugiau kaip 5 tūkst. eurų – 20 procentų.
Lėšos būtų grąžinamos kartą per metus deklaruojant pajamas.
„Pavyzdžiui, paaukojus 100 eurų, gyventojui būtų suteikiamas 50 eurų GPM kreditas. Remiama organizacija gautų visus 100 eurų, tačiau reali aukos kaina gyventojui būtų 50 eurų“, – teigiama Kultūros ministerijos paaiškinime.
Jos teigimu, toks modelis vienu metu skatintų nedideles aukas, platesnį gyventojų įsitraukimą ir didesnes privačias aukas.
Ministras pabrėžė, kad GPM lengvata būtų ribota, ji negalėtų bendrai siekti daugiau kaip 5 mln. eurų.
Pirminiais skaičiavimais, 5 mln. eurų GPM grąžinimas gyventojams per metus paskatintų apie 12–15 mln. eurų paramą.
Pasak L. Alsio, Valstybinė mokesčių inspekcija stebėtų situaciją ir grąžintinai sumai artėjant prie 5 mln. eurų turėtų įspėti paramos gavėjus jos nebepriimti iš fizinių asmenų arba įspėti juos, kad lengvata paaukotai sumai nebebus taikoma.
„Dabar laukia diskusija su Finansų ministerija, ir jeigu kokių nors kritinių pastabų neturės, daugybės taisymų arba papildomų derinimų nereikės, tada tas derinimas išeis į tokią platesnę auditoriją su visomis suinteresuotomis šalimis. O vėliau projektas keliaus jau į Vyriausybę ir Seimą“, – aiškino kultūros ministras.
Anot jo, Labdaros ir paramos įstatymo pataisas derinti su suinteresuotomis pusėmis tikimasi pradėti šių metų pabaigoje, o pavasario sesijai jį pateikti Seimui.
L. Alsys viliasi, kad siūlomas paramos modelis paskatins gyventojus remti kultūros įstaigas ir organizacijas nuolat, o ne atsiradus kokiai nors progai.
„Tikiuosi paskatinimo, kad atsiras daugiau žmonių, kurie aukoja, ir sumažins tų žmonių, kurie skeptiškai žiūri į visas aukojimo akcijas“, – teigė jis.
Dabar gyventojai kasmet deklaruodami savo pajamas 1,2 proc. GPM gali skirti labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms. Dar po 0,6 proc. jie gali pervesti partijoms ir profesinėms sąjungoms.
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