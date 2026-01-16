 Užfiksuotas dujų suvartojimo rekordas

Užfiksuotas dujų suvartojimo rekordas

2026-01-16 16:08
BNS inf.

Lietuvoje smarkiai atšalus orams šią savaitę suvartojama itin daug gamtinių dujų – vien pirmadienį šalies vartotojai suvartojo 118,4 gigavatvalandes (GWh) – daugiausiai nuo 2024-ųjų sausio 5-osios, pranešė dujų perdavimo sistemos operatorė „Amber Grid“.

Užfiksuotas dujų suvartojimo rekordas / Freepik.com nuotr.

Pasak bendrovės, dujų vartojimas augo dėl šaltų orų, daugiau jų prireikus elektros gamybai.

„Tokiomis oro sąlygomis, kai kitos technologijos nepagamina pakankamai elektros, o termometro stulpelis nukrenta stipriai žemiau nulio, gamtinės dujos suteikia galimybę padidinti elektros gamybą ir neleisti įsibėgėti elektros kainai rinkoje“, – pranešime sakė „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.

Jis feisbuke penktadienį rašė, kad dujų poreikis šią savaitę svyruoja nuo 105 iki 118 gigavatvalandžių.

„Tai dideli energijos kiekiai ir akivaizdu, kiek svarbi yra dujų infrastruktūra“, – teigė N. Biknius.

Pasak „Amber Grid“, didžioji dalis dujų išdujinamos per Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalą – vien sausio 12-ąją per jį į Lietuvą įleista 108 GWh dujų, o likusios vartotojus pasiekė iš Inčiukalnio saugyklos Latvijoje.

