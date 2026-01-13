Užfiksuotas elektros kainos šuolis

Tuo metu Latvijoje elektra brango 103 proc. taip pat iki 149,49 euro, o Estijoje – 100 proc. ir siekė 147,07 euro už MWh.
„Praėjusią savaitę elektros kainų šuolį lėmė keli vienu metu susidėję veiksniai – sparčiai atvėsę orai, reikšmingai išaugęs elektros vartojimas bei sumažėjusi vėjo elektrinių gamyba. Aukšta paklausa visame visame regione tam tikromis dienomis ribojo galimybę importuoti elektros energiją“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.
Bendrovės duomenimis, vėjo elektrinių gamyba „Nord Pool“ regione per savaitę sumažėjo 17 proc., o Baltijos šalyse ji sumenko 45 proc. Tuo pat metu Šiaurės šalyse toliau augo atominių elektrinių prieinamumas, kuris padidėjo 3 procentiniais punktais ir pasiekė 97 proc.
Elektros vartojimas „Nord Pool“ regione praėjusią savaitę siekė 11 300 gigavatvalandžių (GWh), o gamybos apimtys sudarė 11 636 GWh.
Bendras elektros energijos vartojimas Baltijos šalyse per savaitę išaugo 19 proc. ir siekė 691 GWh. Skaičiuojama, kad Lietuvoje elektros suvartota 26 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę – iš viso 316 GWh. Tuo metu Latvijoje vartojimas augo 17 proc. iki 165 GWh, o Estijoje – 10 proc. iki 209 GWh.
Elektros energijos gamyba visose trijose šalyse augo 22 proc. ir sudarė 463 GWh. „Elektrum Lietuva“ duomenimis, Lietuvoje per savaitę buvo pagaminta 27 proc. mažiau, tačiau Latvijoje gamyba išaugo 95 proc. o Estijoje buvo pagaminta 100 proc. daugiau elektros nei ankstesnę savaitę.
Per savaitę Baltijos šalys kartu pagamino 67 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje šis rodiklis siekė 53 proc., Latvijoje – 101 proc., Estijoje – 62 proc., nurodo bendrovė.
