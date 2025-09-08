Užimtumo tarnyba: šiuose sektoriuose įsidarbino daugiausiai gyventojų

Tarnybos duomenimis, rugpjūtį padėta įsidarbinti iš viso 17,3 tūkst. klientų. Daugiausiai jų – beveik tūkstantis – pradėjo dirbti švietimo įstaigose. Taip pat daugiau įsidarbino gamybos, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, informacijos ir ryšių, administracinės ir aptarnavimo veiklos, profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmonėse.
Dar 7,7 tūkst. klientų pasirinko savarankišką veiklą pagal verslo liudijimus.
„Nors situacija darbo rinkoje pasyvesnė, vis dėlto ji stabili ir demonstruoja įprastus sezoninius svyravimus. Naujų klientų srautai kito nežymiai, o darbuotojų paieška buvo vangesnė daugelyje sektorių – kas mėnesį paskelbiama vidutiniškai 800 mažiau darbo skelbimų nei pernai“, – pranešime teigė Užimtumo tarnybos stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė.
Šių metų rugpjūtį į Užimtumo tarnybą kreipėsi 20,3 tūkst. naujų klientų – tai yra penktadaliu (5,2 tūkst.) mažiau nei liepą.
Rugsėjo 1 dienos duomenimis, darbo ieškojo 160,3 tūkst. asmenų, o registruotas nedarbas padidėjo 0,2 proc. punkto iki 8,8 proc.
Labiausiai nedarbas augo Kalvarijos, Rokiškio ir Anykščių savivaldybėse, o mažėjo – Telšių Varėnos savivaldybėse.
