 Užimtumo tarnyba: žiemą darbdaviai ieško mažiau darbuotojų

Užimtumo tarnyba: žiemą darbdaviai ieško mažiau darbuotojų

2025-10-29 11:42
BNS inf.

Po nedidelio suaktyvėjimo praėjusį mėnesį Europos darbo rinkos barometras sugrįžo į neigiamą zoną. Artimiausius tris mėnesius Lietuvoje ir Europoje prognozuojamas nedidelis nedarbo augimas, bet užimtumas turėtų išlikti stabilus, skelbia Užimtumo tarnyba.

Užimtumo tarnyba: žiemą darbdaviai ieško mažiau darbuotojų
Užimtumo tarnyba: žiemą darbdaviai ieško mažiau darbuotojų / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

Lietuvoje darbo rinkos barometras spalį sumažėjo 0,7 balo, bet išliko teigiamoje zonoje (100,9). Nedarbą prognozuojantis komponentas sumažėjo 0,6 balo iki 100,2, o užimtumo – 0,7 balo iki 101,6.

„Įprasta, kad žiemą darbdaviai ieško mažiau darbuotojų, ypač gruodžio mėnesį. Šiemet numatoma panaši dinamika“, – teigia tarnyba.

Pagrindinis Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklo ir Vokietijos Užimtumo tyrimų instituto rodiklis spalį sumažėjo 0,2 balo ir nukrypo nuo neutralios ribos (99,8).  

Užimtumą prognozuojantis komponentas spalį sumažėjo 0,1 balo ir liko teigiamoje zonoje – 100,1. Nedarbo komponentas sumažėjo 0,2 punkto iki 99,5 balo, todėl laukiama nedidelio nedarbo augimo.

Šiame straipsnyje:
Lietuva
darbo rinka
rinkos barometras
traukaisi rinka
Užimtumo tarnyba
nedarbas
nedarbo lygis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų