Užsieniečių įdarbinimas: ryškėja nauja tendencija

Šiemet sausį–birželį tarnyba išdavė 900 leidimų 19-kos trečiųjų šalių piliečiams dirbti sezoninį darbą – 2,2 karto daugiau nei tuo pačiu laiku pernai ir daugiausia per pastaruosius penkerius metus.
„Vasarą išauga darbuotojų poreikis, kurių trūkumą darbdaviai kompensuoja kviesdamiesi užsieniečius“, – pranešime sakė tarnybos Paslaugų užsieniečiams skyriaus vyriausioji specialistė Galina Buivolenko.
Šiemet tokių leidimų kreipėsi 82 įmonės (pernai tuo pat metu – 30), o daugiausiai jų išduota įmonėms „Biovela-Utenos mėsa“ (150), „Mezitora“ (136), „Globus Bemanning“ (41), „Krekenavos agrofirma“ ir „Amber Food“ (po 39).
Pasak pranešimo, nauja tendencija – daugėja moterų užsieniečių: per pusmetį joms skirta 13 proc. visų leidimų sezoniniam darbui, o pernai – 8 proc. Jos dažniausiai atvyko iš Ukrainos, Uzbekistano ar Kirgizijos ir dirbo virėjomis, pagalbinėmis žemės ūkio darbuotojomis.
Daugiausiai trečiųjų šalių piliečių sezonui įsidarbino Kauno regione (374), toliau rikiavosi Panevėžio (191), Klaipėdos (131), Šiaulių (119) ir Vilniaus (85) regionai.
Tarp gausiausių bendruomenių tiek pernai, tiek šiemet buvo Vidurio Azijos piliečiai: Tadžikistano (316, arba 35 proc.), Uzbekistano (265, arba 29 proc.), Kirgizijos (85, arba 9 proc.) ir Azerbaidžano (71, arba 8 proc.) gyventojai.
Tačiau šiemet gerokai keitėsi atvykstančiųjų kilmės šalis – sąraše atsirado Ukraina, Moldova, Vietnamas, Filipinai, Argentina.
