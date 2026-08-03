 Užsienio turistų pritraukimui – 70 tūkst. eurų

Užsienio turistų pritraukimui – 70 tūkst. eurų

2026-08-03 12:08
ELTOS inf.

Dvidešimčiai atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektų skirta 70 tūkst. eurų, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM).

<span> Užsienio turistų pritraukimui – 70 tūkst. eurų</span>
Užsienio turistų pritraukimui – 70 tūkst. eurų / magnific.com nuotr.

EIM teigimu, šios lėšos bus naudojamos Lietuvos pristatymui tarptautinėse turizmo parodose ir verslo renginiuose, siekiant didinti užsienio turistų srautus.

„Nepaisant geopolitinių iššūkių, Lietuvos atvykstamojo turizmo sektorius išlieka viena perspektyviausių sričių, kurioje matome augimo galimybes. Todėl investuojame į Lietuvos žinomumo didinimą užsienio rinkose. Tai yra investicija ne tik į šalies turizmo sektorių, bet ir į visą šalies ekonomiką, nes užsienio turistų išlaidos kuria vertę apgyvendinimo, maitinimo, kultūros srityse visoje Lietuvoje“, – pranešime cituojamas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

Anot ministerijos, Lietuva tarptautinėje erdvėje bus pristatoma kaip saugi ir patraukli kelionių kryptis, pabrėžiant šalies turizmo infrastruktūrą, kultūrinius ir pažintinius maršrutus, taip pat tvaraus ir konferencinio turizmo galimybėmis.

Finansavimas skirtas pagal valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamą priemonę „Vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones“.

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Ekonomikos ir inovacijų ministerija

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