Vaičiūnas: elektros kabeliai po žeme – tiekimo saugumas ir žemės grąžinimas miškui

„Toks kabeliavimas, linijų tiesimas po žeme užtikrina elektros energijos teikimo saugumą ir patikimumą gyventojams. Kita nauda yra, be abejo, ta, kad sugrąžinama žemė miškui dėl sumažėjusių apsaugos zonų“, – trečiadienį bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pristatant kabelinės trasos tiesimo darbus Utenos rajone sakė Ž. Vaičiūnas.
„Prioritetas – miškingose vietovėse oro linijas pakeisti požeminėmis. Įgyvendinus šią programą 2028 metais elektros energijos tiekimo patikimumas bus užtikrintas daugiau nei 200 tūkst. vartotojų“, – pranešime sakė Ž. Vaičiūnas.
Visame Utenos regione ESO šiemet nuties apie 200 kilometrų kabelių.
Vyriausybė pavasarį priėmė sprendimą 2025–2028 metais 2 tūkst. kilometrų 10 kV elektros oro linijų miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais.
„Didžiausia dalis atjungimų, apie 80 proc. įvyksta dėl vėjo verčiamų medžių nutrauktų laidų ir kabeliavimas šiose vietovėse apsaugo gyventojus ir verslą nuo neigiamo stichijų poveikio. Dar vienas labai svarbus aspektas – kabelinės linijos yra kur kas draugiškesnės gamtai, dėl mažesnės intervencijos į aplinką išsaugomos natūralios laukinių gyvūnų buveinės, aplink šias linijas nereikia genėti, tad gali didėti miško plotas“, – pranešime sakė ESO vadovas Renaldas Radvila.
Elektros kabelių tiesimas po žeme dabartinį oro linijų keitimo kabelinėmis tempą padidins tris kartus, o ekstremalių situacijų metu užtikrins stabilesnį elektros tiekimą, teigia ESO,
