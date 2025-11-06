Vaičiūnas lankosi Atėnuose: pirmą kartą susitiks su Ukrainos energetikos ministre

Energetikos ministerija nurodo, kad Atėnuose taip pat planuojami dvišaliai susitikimai su tarptautinių energetikos įmonių vadovais.
Be to, Ž. Vaičiūnas Graikijoje dalyvaus JAV–Baltijos šalių energetikos dialogo susitikime bei verslo forume, kuriame pasisakys plenarinėje sesijoje tema „Ateities formavimas: SGD kaip konkurencingumo katalizatorius“.
Ministerija nurodo, kad šių metų P-TEC susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama energetinio saugumo stiprinimui, SGD importui, Ukrainos pagalbos didinimui, kritinės energetikos infrastruktūros atsparumo ir apsaugos klausimams, branduolinės energetikos plėtrai, taip pat transatlantinio bendradarbiavimo svarbai spartinant perėjimą prie konkurencingesnės, tvaresnės ir saugesnės energetikos ateities.
Naujausi komentarai