Vairuotojams – dar viena bloga žinia dėl degalų kainų

Jungtinėms Valstijoms ir Iranui preliminariai sutarus dėl taikos, pasaulinėse biržose akcijų kainos šoko į viršų, o naftos – tėškėsi žemyn. Tačiau ne Lietuvoje – dyzelinas čia brangesnis nei pirmadienį. Energetikos agentūros duomenimis, vidutiniškai net 9 centais. Antradienį baigė galioti laikinas dyzelino akcizo sumažinimas 6 centais.
„Tai jaučiasi, bet ką padarysi – nieko negalime pakeisti“, – sakė vairuotojas.
„Man tas pats, ar lengvata yra, ar nėra. Vis vien reikia piltis“, – kalbėjo kitas vairuotojas.
„Apskritai Lietuvoje, man atrodo, pats brangiausias tas kuras“, – svarstė pašnekovė.
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Kainos degalinėse išties labai nevienodos. Kai kur litras dyzelino antradienį pora centų brangesnis nei pirmadienį, kai kur tiek pat pigesnis, o kai kur kainos tokios pačios.
„Krenta kaina dėl Hormuzo, tai dar šiek tiek susikompensavo ta kaina. Jokių 6 centų nepamatėme, pamatėme tik dalį jų. Tačiau yra degalinių, kur jau daugiau nei 2 eurus dyzelinas kainuoja“, – komentavo Lietuviškų degalinių sąjungos tarybos pirmininkas Karolis Stasiukynas.
Tačiau finansų ministras sprendimo naikinti lengvatą dyzelinui nesigaili.
„Tikrai nereikėtų tokių plačių priemonių, kurios tikrai ganėtinai imlios finansams“, – teigė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Ar K. Vaitiekūnas liks finansų ministru, ar ne, dar neaišku, tačiau apie lengvatas dyzelinui nenoriai kalba ir pretendentas į premjerus. Esą valstybė jau padėjo, kai situacija buvo tikrai sudėtinga.
„Kai situacija atslūgsta, o degalinės rodo, kad situacija lyg ir normalizavosi, tai ir toliau padėti gal būtų šaunu, gal kažkas ir įvertintų, bet čia jau turbūt nebe tas kritinis laikotarpis“, – aiškino socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Degalinių atstovai sutinka, kad situacija pasaulinėje naftos rinkoje gerėja, bet yra pastabų.
„Tos kainos nenukris taip greitai, kaip sukilo“, – sakė Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicėnas.
Vasario lygį, tai yra tokį, koks buvo prieš konfliktą, degalų kainos geriausiu atveju pasieks po pusės metų.
„Per tą laiką sutriko tiek tiekimo grandinės, tiek išseko atsargos ir ant žemės, ir vadinamosios plaukiojančios atsargos laivuose. Be abejo, užtruks, kol gamyba Artimuosiuose Rytuose grįš į normalias vėžes“, – aiškino E. Cicėnas.
Be to, ir kaimyninėse šalyse dyzelinas vis dar gerokai pigesnis.
„Žmonės laukia veiksmų iš valdžios, taip, kaip daro lenkai, taip, kaip daro latviai, nes visiems yra blogai“, – sakė K. Stasiukynas.
„Jis nėra pigesnis Lenkijoje. Tiesiog Lenkijoje už tą dyzeliną sumoka kažkas kitas, ne vartotojas. Tai, be abejo, jie tą pamatys metų gale formuodami biudžetą, matydami savo išlaidas ir pajamas. Tikrai susidurs su antrąja banga, kai reikės tas išlaidas padengti“, – tvirtino K. Vaitiekūnas.
Ekonomistai atkreipia dėmesį, kad Latvijoje lengvatos degalams pratęstos, tačiau ten šiemet vyks rinkimai. Europos šalyse, kur rinkimų nėra, visos lengvatos esą po truputį naikinamos. Tai vyksta ir toje pačioje Lenkijoje.
„Nuo antradienio dyzelinas Lenkijoje pabrangsta 7 centais“, – sakė SEB ekonomistas Tadas Povilauskas.
Lenkijoje litras dyzelino šiuo metu pigesnis maždaug 30 centų, tačiau nuo liepos kainų skirtumai turėtų sumažėti.
„PVM tarifas, kuris vis dar yra sumažintas nuo 23 iki 8 proc., Lenkijoje nuo birželio 30 dienos taip pat baigs galioti. Matysime, kad liepos 1 dieną tas skirtumas tarp Lietuvos ir Lenkijos kainų, kalbant apie dyzeliną, sumažės dar iki 15 centų“, – aiškino T. Povilauskas.
Pasak ekonomisto, rudenį valdžios laukia ir daugiau galvos skausmo. Mat įstatyme numatyta, kad kitąmet dyzelinas dėl CO2 dedamosios turėtų brangti dar 7 centais.
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