Vaistų kainoms mažinti – netikėtas ministro siūlymas

Dabar mažesniuose miestuose savaitgaliais vaistinės dirba trumpiau arba išvis nedirba, tad prireikus vaistų naktį tenka laukti. Be to, ministras sako, kad jei vaistinės būtų ne tik verslininkų, bet ir pačios valstybės rankose, vaistai galėtų pigti.
Ką apie tai mano patys vaistininkai ir pacientai?
Jei skausmas užkluptų vakare, o vaistai būtų pasibaigę, didžiuosiuose miestuose dar būtų galima rasti veikiančią vaistinę. Tačiau mažesniame mieste, pavyzdžiui, Marijampolėje, ypač savaitgalį, skubiai prireikus vaistų jų galima ir negauti.
„Man pačiam vakar teko apvažiuoti – visos uždarytos“, – pasakojo marijampolietis.
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„Anksčiau Marijampolėje visą parą dirbo vaistinė. Tikrai buvo labai gerai, paskui uždarė. Aš už tai, kad nors pora vaistinių dirbtų ištisą parą“, – kalbėjo kita gyventoja.
Kai kurios vaistinės šeštadieniais dirba tik iki 13 val., o sekmadieniais visai nedirba. Ant vienos vaistinės durų pakeistas ir darbo laikas darbo dienomis – vietoje 18 val. dabar nurodyta 17 val.
„Jeigu kas atsitinka, nėra kur kreiptis. Vaistininkas pataria, kartais net gydytojo nereikia“, – sakė gyventoja.
Kad situacija pasikeistų, o vaistai taptų prieinamesni, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis vėl prikėlė valstybinių vaistinių idėją.
„Pagrindinė problema – vaistų prieinamumas“, – teigė L. Kukuraitis.
Valstybinės vaistinės veiktų ligoninėse. Žmogui po specialisto konsultacijos nebereikėtų blaškytis – reikalingus vaistus jis galėtų įsigyti vietoje.
„Turėdami ligoninių tinklą, 64 ligonines visoje Lietuvoje, galėtume užtikrinti šių problemų sprendimą“, – aiškino L. Kukuraitis.
Vienas iš lūkesčių – kad tokios vaistinės galėtų dirbti ir visą parą.
„Na, čia vienas iš lūkesčių būtų“, – sakė L. Kukuraitis.
Gyventojų nuomonės dėl tokios idėjos išsiskiria.
„Sakyčiau, neblogai būtų“, – kalbėjo gyventoja.
„Puiki mintis. Mums ligoninė arti, būtų labai gerai“, – pritarė moteris.
„Čia nesąmonė. Į ligoninę tik greitoji atveža. Nepritariu, turėtų būti mieste“, – sakė kitas gyventojas.
Be to, ministras tikina, kad valstybinės vaistinės galėtų padėti mažinti ir vaistų kainas.
„Turime privatų sektorių. Jie turi turėti pelną, nes kitu atveju neapsimokėtų vykdyti veiklos“, – teigė L. Kukuraitis.
Žmonės sako jaučiantys, kad brangstant viskam aplinkui išimtimi netapo ir vaistai.
„Vaistų kainos ėmė ir pabrango. Buvo normalios, o dabar pabrango“, – sakė gyventojas.
„Brangūs, čia neįmanoma. Iš pensijos negali gydytis. Čia kaip maisto produktas, jeigu ne brangiau“, – piktinosi moteris.
Vis dėlto, anot vaistinių asociacijos, vaistų kainos jau dabar yra reguliuojamos valstybės.
„Vienaip ar kitaip, medikamentų kainos aukštesnės negu Lenkijoje. Tai galime aiškiai pripažinti“, – teigė Lietuvos ligoninių asociacijos prezidentas Gediminas Ramanauskas.
Ligoninių asociacija pačią idėją palaiko, tačiau pripažįsta, kad ją įgyvendinant iššūkių būtų ne vienas.
„Kaip registruoti, darbuotojų etatai, koks darbo laikas, kokius medikamentus galėtume laikyti – šis klausimas nėra paprastas. Ligoninėms bus iššūkių“, – aiškino G. Ramanauskas.
Tačiau, jei valstybinės vaistinės taptų realybe, anot pačių vaistininkų, esminis klausimas būtų ne patalpos, o kas jose dirbtų.
„Su vaistininkų trūkumu susiduria visa farmacijos rinka. Tai tęsiasi jau keletą metų“, – sakė „Camelia“ vaistininkė Virgilija Bečelytė.
Specialistų trūkumas ypač pasijunta vasarą, per atostogas.
„Vidutiniškai uždarome tris ar keturias vaistines, o šiuo metu Lietuvoje yra ir laikinai uždarytų vaistinių“, – teigė V. Bečelytė.
Pavyzdžiui, „Eurovaistinė“ dėl vaistininkų trūkumo vien šiemet visam laikui uždarė arba į kitą vietą perkėlė septynias tinklo vaistines.
„Specialistų trūkumas šiandien yra viena iš realių problemų, su kuriomis susiduria farmacijos sektorius. Todėl kuriant naują vaistinių tinklą reikėtų pirmiausia įvertinti, iš kur būtų paimti žmonės, kurie jame dirbtų, ir ar tai nesukurtų papildomos konkurencijos dėl jau dabar trūkstamų specialistų“, – nurodė Lietuvos vaistinių asociacija.
Anot vaistinių atstovų, problema ypač išryškėjo po 2023 m. įsigaliojusių Farmacijos įstatymo pakeitimų, kai buvo apribotos farmakotechnikų savarankiško darbo galimybės.
„Vaistininkų iš tiesų trūksta, bet turime vietų, kur vienoje vietoje yra labai daug vaistinių. Tai reiškia, kad specialistų yra, tik klausimas, kaip užtikrinti, jog jie padarytų tai, ko norime“, – kalbėjo L. Kukuraitis.
Valstybines vaistines Lietuvoje bandoma įsteigti jau trečią kartą. Pirmieji tokią idėją kėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai.
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