Vaitiekūnas apie Nausėdos siūlomą GPM lengvatą tėvams: abejoju, ar Lietuva gali sau tai leisti

2025-11-25 22:29
Ūla Klimaševska (ELTA)

Prezidentui siūlant taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifą du ar daugiau vaikų auginantiems tėvams ir taip padėti spręsti demografines problemas, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas iniciatyvą vertina skeptiškai – anot jo, dabartinėje situacijoje Lietuvos biudžete galimybių tokioms lengvatoms nėra.

„(Siūlymui nematau – ELTA) kitų metų biudžete jokios perspektyvos. Šiaip toks pasiūlymas būtų be galo dosnus, labai imlus lėšoms ir tikrai abejoju, ar Lietuva gali sau tai leisti dabartinėje situacijoje“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė ministras.

Kaip teigė prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius, prezidentas siūlo, kad gimus antram ir paskesniam vaikui tėvams būtų taikomas nulinis gyventojų pajamų apmokestinimo tarifas.

Mokesčio lengvata būtų taikoma iki vieno vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dydžio (šiemet – 2108,88 eurų) ir terminuotai – laikotarpiu iki penkerių metų.

Preliminariai lengvata už būsimus naujagimius galėtų būti taikoma iki 2032 m., o lengvatos nauda gyventojai galėtų naudotis dar ilgiau – iki 2040 m.

Pasak Prezidentūros, išdėsčius lengvatos taikymą ilgesniu laikotarpiu, ji turėtų mažesnį poveikį biudžetui – skaičiuojama, kad jis galėtų siekti nuo 0,5 proc. iki 1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Prezidentūra anksčiau taip pat teigė, kad skatinant gimstamumą reikia imtis kompleksinių priemonių, skirti paramą šeimoms su vaikais, jaunoms mamoms, municipalinio būsto plėtrai ir būsto nuomai.

ELTA primena, kad Seimas vasarą taip pat priėmė prezidento siūlymą taikyti papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) šeimoms.

Nuo 2027 m. už kiekvieną vaiką per mėnesį bus taikoma 87 eurų pajamų mokesčio lengvata – t. y. 1044 eurų per metus (atskaičius mokesčius – 208,8 eurų už vaiką).

Skaičiuota, kad lengvata kainuos apie 87 mln. eurų kasmet.

 

 

