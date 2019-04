Per Velykas keliausite pas artimuosius: kainų tyrimas populiariausiose degalinėse

O tai daugeliui reiškia trumpą ar tolimą kelionę į savo mažąją gimtinę aplankyti artimųjų ir pasidžiaugti pavasariu bei švente. Šia proga kainų palyginimo portalo Pricer.lt komanda pasidomėjo padėtimi naftos versle bei užfiksavo degalų kainas populiariausiose degalinėse.

Balandžio mėnesį degalų kainos pakilo visose degalinėse. Pricer.lt atliekamas degalų kainų tyrimas parodė, kad 1 litras A95 benzino vairuotojams per paskutinį mėnesį pabrango 7,4 proc., o 1 litras dyzelinio kuro - 2,1 proc. Per kovo mėnesį 1 litras A95 benzino brango 4,0 proc., o 1 litras dyzelinio kuro - 3,7 proc.

Degalų kainos kilo dėl žaliavinės naftos kainos brangimo. Žaliavinės naftos kainos nuo 2019 m. vasario 13 d. pradėjo kopti aukštyn. Pasaulio biržose „Brent“ naftos kaina vasarį nuo 54,50 euro už barelį kovo mėnesį pakilo iki 61 euro, o balandį jau iki 64,08 euro už barelį (+17,6 proc.).

Naftos kainų kilimą skatina keletas geopolitinių bei ekonominių veiksnių. Tai ir Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) ir Rusijos pasiektas susitarimas, skirtas gavybai apriboti iki 1,2 mln. barelių per dieną, kritusios JAV naftos atsargos. Pasaulinė pasiūla buvo dar labiau apribota dėl Jungtinių Valstijų sankcijų OPEC narėms Venesuelai ir Iranui. Kinijos ekonomika pirmąjį ketvirtį augo 6,4 proc. ir paneigė Kinijos ekonomikos tolesnio sulėtėjimo lūkesčius. Be to, naftos kainos turi prognozuojamą sezoninį svyravimą - pavasarį ir vasarą didėja degalų paklausa dėl aktyvaus atostogų ir kelionių sezono.

Pricer.lt tyrimas rodo, kad pastaraisiais keliais mėnesiais Lietuvoje kilo ir didmeninės degalų kainos. Didmeninė A95 benzino kaina vienkartiniams sandoriams bendrovėje „Orlen Lietuva“ pakilo 12,6 proc. iki 1,132 euro už litrą, palyginti su vasario mėnesiu, o didmeninė dyzelinio kuro kaina vienkartiniams sandoriams pakilo kiek mažiau - 1,047 euro už 1 litrą dyzelino, kas sudaro 3,7 proc.

Tai pirmas kartas nuo 2018 metų pradžios, kai tarp benzino ir dyzelino vėl stebimas kiek reikšmingesnis kainų skirtumas - dyzelinas vėl pigesnis nei benzinas, pastebima Pricer.lt pranešime.

Balandžio mėnesio Pricer.lt degalų kainų analizė rodo, kad tyrimo dieną pigiausias A95 benzinas Vilniuje buvo degalinėje „Skulas“ - 1,179 euro, o Kaune - degalinėje „Jozita“ - 1,190. Tai pirmas kartas, kai mažiausia benzino kaina fiksuojama sostinėje, o ne Kaune.

Brangiausias A95 benzinas buvo parduodamas degalinėje „Circle K“ - 1,306.

Pricer.lt tyrimo metu pigiausiai dyzelinu prekiavo degalinė „Jozita“, kur 1 litro degalų kaina buvo 1,08 euro, brangiausias dyzelinas buvo parduodamas degalinėje „Circle K“, kur 1 litras dyzelino kainavo 1,246 euro.

Automobilinės dujos taip pat brango. Mažiausia jų kaina buvo „Jozitoje“ - 0,50 euro, brangiausia - degalinėse „Viada“ ir „Orlen“ - 0,579 euro.

Teigiamas signalas, pažymima Pricer.lt pranešime, - degalų rinkoje aštrėja konkurencija. Vis dažniau stebimi reikšmingi degalų kainų skirtumai to paties degalinių tinklo degalinėse, esančiose toje pačioje gatvėje.

Pricer.lt balandžio mėnesio pigiausių degalų reitinge pastebima dinamika ir tarp reitingo lyderių, ir tarp reitingo vidutiniokų. Degalinė „Skulas“ pirmą kartą užėmė pirmą reitingo vietą pigiausio A95 benzino kategorijoje. Degalinė „Jozita“ toliau išlaikė reitingo lyderio pozicijas tiek dyzelino, tiek suskystintų automobilinių dujų kategorijoje. „Neste“ ir „Orlen“ degalinės kovoja dėl geresnių pozicijų reitingo antrame lygyje.

Kainų palyginimo portalas www.pricer.lt degalų kainas užfiksavo 2019 m. balandžio 18 d. Vilniaus ir Kauno degalinėse. Pigiausių degalų kainų tyrimo metu buvo užfiksuotos visų degalų rūšių kainos, kuriomis prekiauja degalinių operatoriai. Išanalizavus duomenis, sudarytas degalinių kainų reitingas kiekvienai atskirai degalų rūšiai. Sudarant reitingą, vertintos tik bazinės degalų pozicijų kainos: benzino A95, dyzelino ir suskystintų dujų kainos. Tyrime nevertinti degalų priedai, jų įtaka kainai, degalinių lojalumo programos bei nuolaidos su degalinės kliento kortele.

Balandžio mėnesio reitinge dalyvavo Vilniuje, Ukmergės-Geležinio Vilko gatvėse, bei šalia šios miesto arterijos esančios degalinės: „Circle K“, „Viada“, „Orlen“, „Neste“, „Stateta“, „Ecoil“, „Skulas“, „Jozita“ ir Kaune esančios degalinės „Viada“, „Orlen“, „Neste“, „Skulas“ ir „Jozita“.