Verslas apie siūlymą dėl kainų lubų: rizikuojame blogiausiu metu turėti tuščias lentynas

Šalies vadovo iniciatyvą trečiadienį aptaria Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK).
Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo įtvirtinti galimybę šalyje kasdien nustatyti degalų kainos lubas – dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose tęsiantis kuro kainų augimui, siūloma numatyti, kada šį mechanizmą būtų galima taikyti benzino ir dyzelinių degalų kainoms, jis būtų aktyvuojamas Vyriausybės nutarimu.
Vyriausybė dėl to apsispręstų atsižvelgdama į mokesčių, taikomų degalams, pokyčius arba reikšmingus kainų vartotojams svyravimus.
„Dėl kainų lubų – esame laisva rinka, o ne Sovietų Sąjunga, tai, mano nuomone, yra puikūs pavyzdžiai, prisimename, kas buvo tais laikais, kai buvo kainos ribojamos – buvo tuščios lentynos. Tai mes rizikuojame pačiu blogiausiu metu turėti tuščias kuro lentynas“, – posėdyje teigė „Investors' Forum“ ekonomistas Adomas Klimantas.
Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) vyriausiasis politikos ir ekonomikos patarėjas Vilius Kriaučiūnas pažymėjo, kad šalies vadovo siūlomas mechanizmas didins neapibrėžtumą rinkoje – reguliuojant kainas, jos augs tiek gyventojams, tiek verslui.
„Kainos negali būti reguliuojamos. (…) Degalinės bėga ne sprintą, o maratoną – (…) jos neatsidaro kaip kioskas per miesto mugę, vieną dieną jos parduoda degalus, susirenka pajamas, turi nusipirkti degalus, kad juos vėl parduoti. Kuo daugiau atsiranda nežinomybės dėl ateities kainų, tuo didesnė rizika, o rizika kaip visada ekonomikoje turi tam tikrą kainą“, – posėdyje sakė V. Kriaučiūnas.
„Jeigu bus degalų kainų lubos, degalinės mažiau žinos, su kokia kaina gali dirbti rytoj, po savaitės ir taip toliau, tai didins kainą – kai degalų kainų lubos tai leis, degalinės tiesiog užsimes papildomą kainos dedamąją“, – tikino LVK atstovas.
Aktyvavus prezidento siūlomą mechanizmą, maksimalias galimas degalų kainas vartotojams, galiojančias kitą dieną, apskaičiuotų ir kasdien skelbtų energetikos ministras.
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