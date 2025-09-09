Verslas kritikuoja Ruginienės siūlymą: kam kištis?

Kauno rajone gimsta maisto produktai iš kanapių: aliejus, batonėliai, įvairūs užkandžiai. Prie staklių fizinės jėgos senka greitai, bet laiką poilsiui čia diktuoja ne nuovargis, o derlius.
„Mūsų darbas nenutrūkstantis, visgi daugiau atostogaujame, kai žaliavos artėja prie pabaigos. Kaip ir dabar, už nugaros matote tylius įrenginius, laukiame naujo derliaus“, – kalbėjo „Allive Europe“ direktorius Skirmantas Nikštelė.
Įmonėje dirba beveik 80 žmonių. Kai žaliavos išsenka, vadovas ragina išnaudoti visas atostogų dienas. Skiria ir laisvų dienų.
„Papildoma atostogų diena, žinoma, apmokama įmonės, gimtadienio proga, viena arba dvi papildomos atostogų dienos priklausomai nuo stažo mūsų įmonėje, taip pat įmonė perka ir papildomą sveikatos draudimą kiekvienam darbuotojui“, – teigė S. Nikštelė.
Vis dėlto I. Ruginienė mano, kad net ir tokių priemonių – per mažai. Lietuvių atostogas reikia ilginti.
„Aš galvoju, kad dar plius dvi dienos yra realus planas“, – šnekėjo I. Ruginienė.
I. Ruginienė siūlo, kad kasmetės atostogos būtų ne 20, o 22 darbo dienos. Pavyzdžiui, dabar tiek atostogauja valstybės tarnautojai.
„Ir produktyvumas, ir motyvacija, ir geresnė sveikata. Jei krūvis intensyvėja, reikia ilgesnio laiko atsigauti“, – aiškino I. Ruginienė.
Kol kas aiškaus pasiūlymo nėra, nes paskirtoji premjerė pirma susitarti permeta darbuotojams ir darbdaviams. Profsąjungos – už ilgesnį poilsį.
„Nepamirškime, kad tam, jog užsidirbtume būtinąjį stažą, turime dirbti 35 metus. Tam, kad žmogus išliktų darbingas 35 metus, turime atrasti darbo ir poilsio balansą, kad žmogus nepalūžtų po 15 ar 20 darbo metų“, – pabrėžė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji pirmininkė Dalia Jakutavičė.
Tačiau verslas – prieš. Kam kištis, jei ir taip gerai dirba.
„Matome eksporto rodiklius nekrentančius, skirtingai nei prognozavau. Ar tikrai reikia taisyti laikrodį, kuris rodo gerą laiką? Abejoju“, – teigė „Allive Europe“ direktorius.
I. Ruginienė neatmeta – čia gali įvykti ir mainai: daugiau atostogų, bet nebus keturių darbo dienų savaitės.
„Jei sakome, kad keturių darbo dienų savaitė mums ankstoka, tai verta kalbėti apie ilgesnes atostogas“, – sakė I. Ruginienė.
Verslą glumina, kad naujosios premjerės dėmesys visai ne ten, kur reikia.
„O kur reikia dėmesio?“ – klausė I. Ruginienė.
„Vyriausybė dar nesuformuota, o diskutuojame apie politines mozaikas net ne ekonominio augimo, o kažkokią darbo santykių temą“, – nurodė Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.
Jei kompromiso nebus – įsikišti žada Vyriausybė. Kandidatė į socialinės apsaugos ir darbo ministrus Jūratė Zailskienė jau turi nuomonę.
„Atostogos pas mus yra pats minimumas, tiek, kiek privalomai nustato Europos Sąjunga. Apie tai kalbėti tikrai reikia“, – kalbėjo J. Zailskienė.
Anot J. Zailskienės, daugiau poilsio reikia privačiame sektoriuje, bet ne valstybės tarnautojams.
„Ši sritis, ko gero, yra tikrai apsaugota ir turi galimybes atostogauti oriai“, – teigė J. Zailskienė.
Kai tik užverda kalbos apie atostogas, darbdaviai kaskart primena ir kitą faktą – lietuviai turi kone daugiausiai laisvadienių: tai šventinės dienos, tai mamadieniai ar tėvadieniai.
„Turime galvoti apie savo konkurencingumą. Turime neperžengti ribų, kur darbdaviui bus nepatrauklu turėti darbo vietą Lietuvoje“, – šnekėjo Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė.
Profsąjungos sako, kad daugiau už lietuvius atostogauja ir vokiečiai, ir skandinavai, o mūsų darbuotojams net ne visiems priklauso užtarnautas poilsis.
„Sulaukiame iš darbuotojų pastebėjimų, kad išleidžia sunkiai visas 20 dienų atostogauti ar dėl darbo krūvio neįmanoma pasiimti 20 dienų, einančių iš eilės“, – pabrėžė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji pirmininkė.
Ar verslas ir darbuotojai ryšis deryboms dėl ilgesnių atostogų, dar neaišku.
