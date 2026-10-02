VERT atnaujino elektros tinklų sąnaudų vertinimo modelį

Atnaujinto modelio rezultatai bus taikomi 2027–2031 m. reguliavimo laikotarpiu.
Kaip sakoma VERT pranešime, LRAIC modelis leidžia įvertinti, kiek kainuotų efektyviai veikiantis elektros perdavimo ir skirstymo tinklas, atsižvelgiant į elektros energijos paklausą, tinklo plėtrą, technologinius pokyčius ir operatorių planuojamas investicijas. Jo rezultatai naudojami nustatant reguliuojamų elektros tinklo paslaugų kainų viršutines ribas.
„Pagrindinė LRAIC modelio nauda – sąnaudų efektyvumo užtikrinimas. Modelis leidžia įvertinti efektyviai veikiančio tinklo sąnaudas ir sudaro prielaidas sąnaudų optimizavimui bei efektyviam tinklo veikimui. Atnaujintas modelis leis įvertinti šiuos pokyčius ir jais vadovautis nustatant reguliuojamų elektros tinklo paslaugų kainas“, – pranešime cituojamas VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Šiuo etapu VERT patvirtina atnaujinto modelio rezultatus, apskaičiuotus elektros perdavimo sistemos operatoriui „Litgrid“. Jie bus taikomi, nustatant elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2027–2031 m. reguliavimo laikotarpiui.
VERT šiuo metu vertina ir ESO pateiktus duomenis bei jų poveikį modelio rezultatams. Baigus šį vertinimą spalio mėn., skirstymo sistemos operatoriaus LRAIC modeliu gauti rezultatai bus teikiami tvirtinti VERT.
Atnaujintas LRAIC modelis bus skelbiamas viešai VERT interneto svetainėje.
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