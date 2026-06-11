VERT: kitąmet dalis perdavimo tarifo galės būti skaičiuojama pagal elektros kainą biržoje

Šie rinkos reguliuotojo ketvirtadienį patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė, skelbia VERT.
„Svarbu sudaryti sąlygas vartotojams aktyviau reaguoti į situaciją elektros rinkoje. Šie pakeitimai leis ateityje diegti naują perdavimo tarifo modelį, (...) padės efektyviau naudoti elektros sistemą ir suteiks papildomų galimybių elektros vartotojams optimizuoti išlaidas“, – pranešime sakė VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Skelbiama, jog „Litgrid“ ateityje dinaminę perdavimo paslaugos kainą siūlys visiems arba daliai vartotojų įrenginių, be to, jie patys galės pasirinkti, kokios tarifo dedamosios bus dinaminės.
Pasak R. Pociaus, pakeitimai aktualūs Lietuvoje augant elektros gamybai iš saulės ir vėjo bei augant kaupimo pajėgumams.
Numatoma, kad dinaminiai elektros energijos perdavimo tarifai būtų pradėti taikyti nuo 2027 metų sausio 1 dienos.
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