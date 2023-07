VERT: vėjo parko Baltijos jūroje konkurso dalyviai pasiūlė 20 mln. ir 5 mln. eurų mokestį

Pirmojo Lietuvoje 700 megavatų (MW) galios vėjo parko Baltijos jūroje be valstybės paramos konkurso komitetas antradienį uždarame posėdyje nustatė aukciono laimėtoją. Tačiau konkursą organizuojanti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) kol kas jo viešai neskelbia.

„Komitetas (...) sudarė potencialių konkurso laimėtojų sąrašą, į kurį pirmu eilės numeriu įrašytas konkurso dalyvis, pasiūlęs 20 mln. eurų elektrinių plėtros vystymo mokestį, o antru eilės numeriu įrašytas konkurso dalyvis, pasiūlęs 5 mln. eurų mokestį“, – pranešė VERT.

Du konkurso dalyviai liepos 7–10 dienomis varžėsi elektroniniame aukcione, teikdami pasiūlymus dėl elektrinių plėtros vystymo mokesčio. Pradinis pasiūlymas turėjo būti ne mažesnis nei 5 mln. eurų – ne mažesne suma turėjo būti didinami ir vėlesni pasiūlymai.

Pasak tarybos, dalyvis, pasiūlęs didžiausią įmoką, laimėtoju bus pripažintas tik įsitikinus, kad jis nekelia rizikos nacionalinio saugumo interesams. Tikimasi, kad konkurso laimėtojas bus žinomas rugsėjo pradžioje.

Valstybės valdoma „Ignitis grupė“ pirmadienį paskelbė esanti preliminari aukciono laimėtoja – už teisę be valstybės paramos vystyti pirmąjį 1,8 mlrd. eurų preliminarios vertės vėjo parką Baltijos jūroje ji pasiūlė 20 mln. eurų mokestį – didžiausią pirmadienį pasibaigusiame aukcione pasiūlytą sumą.

BNS remdamasi šaltiniais anksčiau skelbė, kad antroji konkurso dalyvė yra didžiausio Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ jūrinės vėjo energetikos bendrovės „Orlen Neptun“ padalinys Lietuvoje „Orlen Neptūnas“, tačiau Lenkijos įmonės atstovai to nekomentuoja.

Pasak VERT, konkurso laimėtojas vystymo mokestį turės sumokėti per 60 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo laimėtoju dienos, be to, jis savo lėšomis turės atlikti jūrinės teritorijos tyrimus, išvystyti infrastruktūrą, būtiną prijungti elektrines prie elektros perdavimo tinklų.

Vėjo parko Baltijos jūroje konkurso dalyvių komitetą sudaro reguliuotojo, Energetikos ministerijos, Konkurencijos tarybos, Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos energetikos agentūros atstovai.

Skelbta, kad Lietuva rengiasi Baltijos jūroje statyti du vėjo parkus, kurių kiekvieno galia būtų 700 MW. Antrąjį aukcioną su valstybės parama ketinama skelbti šių metų rugsėjį, tačiau, BNS žiniomis, šie planai gali būti pakeisti, priklausomai nuo pirmojo aukciono rezultatų.

Numatoma, kad vėjo elektrinės jūroje bus pastatytos iki 2030 metų ir gamins apie 3 TWh elektros per metus, o tai užtikrintų iki ketvirtadalio Lietuvos poreikio ir bei sumažintų šalies priklausomybę nuo elektros importo. ​​