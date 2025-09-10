 Veryga: apmokestinus šį sektorių, būtų galima surinkti daugiau pajamų į biudžetą

Veryga: apmokestinus šį sektorių, būtų galima surinkti daugiau pajamų į biudžetą

2025-09-10 10:05
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Bankai yra vienas iš sektorių, kurį papildomai apmokestinus būtų galima surinkti daugiau pajamų į biudžetą bei padengti išlaidas, susijusias tiek su gynyba, tiek su parama šeimai, sako Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga.

Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga / R. Riabovo / BNS nuoitr.

„Keletą metų Lietuvoje galiojo  bankų solidarumo mokestis, (...) kiek turėjom diskusijų, derėdamiesi dėl koalicinės sutarties tada ir finansų ministras kalbėjo, jo vertinimu, solidarumo mokesčiui nebėra galimybės dėl susiklosčiusių aplinkybių, (...) bet yra kiti būdai, kaip surinkti papildomus mokesčius ir bankai yra vienas iš tų sektorių, apie kurį buvo kalbama kaip galimybė papildomai apmokestinti, norint surinkti pajamas į biudžetą, bet tai nėra vienintelė sritis“, – Žinių radijui trečiadienį teigė A. Veryga.

Jis pabrėžė, kad tai nėra vienintelė sritis, kurią galima papildomai apmokestinti – svarstoma peržiūrėti ir akcizus tų prekių, kurių vartojimą norima sumažinti.

„Priemonės, kurios numatytos Vyriausybės programoje, tiek išlaidos gynybai, tiek paramai šeimai, vaiko pinigai, kitos priemonės, kurios susijusios su biudžeto išlaidom reikalauja ieškot ir pajamų“, – sakė A. Veryga.

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį perspėjo, kad papildomas bankų apmokestinimas blogintų Lietuvos investicinį klimatą. Vis dėlto naujosios Vyriausybės planus taikyti šiam sektoriui naują mokestį jis pavadino svarstytinais.

Valdantiesiems anksčiau šiemet priėmus mokesčių pertvarką, naujoji Ingos Ruginienės Vyriausybė žada nebeįvedinėti naujų mokesčių, išskyrus bankus.

Antradienį paskelbtame Vyriausybės programos projekte įrašytas ketinimas bankams taikyti finansinio stabilumo mokestį, skaičiuojamą nuo įsipareigojimų, tačiau nedetalizuojama, kaip jis galėtų atrodyti.

Prieš kelerius metus įvestas laikinas įnašas baigs galioti šiemet. Valstybė 2023–2025 metais iš jo turėtų surinkti apie 590 mln. eurų.

Šiame straipsnyje:
Aurelijus Veryga
apmokestinti bankus
bankų mokestis
papildomos pajamos
biudžetas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
???
O gal eikit jus paskui rusų karinio laivo su savo gynyba
0
0
Brendis
O kvailių mažinimas valdžios struktūrose neduotų teigiamų rezultatų ? Ben 50 proc pradžiai, nenorite išbandyti ?
2
0
Romas
Taip, taip. Pradžioje išnaiko lietuviškus bankus, paskui davė visą laisvę skandinaviškiems, kurie gauna milijoninus pelnus, beveik kasmet didindami savo paslaugų kainas. Veryga, manai, kad bankai mokės iš gaunamo pelno? Jie vėl pakels mokesčius už operacijas. Tai gal poasakyk tiesiai-šviesiai ? Kiekvienas Lietuvos pilietis privalo mokėti tam tikrą procentą į gynybos fondą ? Kurį jūs paskirstyse kaip norėsite. Sakykim, vėl padidindami "liaudies tarnų" atlyginimus. Nes jie juk labai sunkiai gyvena ir net neturi iš ko kasdien degalų į automobilį prisipilti. Ir jų atlyginimo dydis visiškai nepriklauso nuo ekonominės situacijos šalyje. Bus mažai, pasiskolinsit dar iš kokių komercinių struktūrų. Atiduoti tai ne jums reikės.
2
0
Visi komentarai (3)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų