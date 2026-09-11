Viceministras: bus priimami visi jaunų šeimų prašymai šiai paramai gauti

Kvietimą jaunoms šeimoms, neįgaliesiems, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams teikti paraiškas pavasarį paskelbusi ministerija jas sustabdė po 10 minučių pasibaigus numatytoms lėšoms.
„Matydami tą situaciją atsižvelgėme į tai ir buvo atlikti tam tikri pakeitimai, kurie turėtų užtikrinti sklandesnį prašymų pateikimą. Pagrindinis skirtumas – tai, kad prašymai bus priiminėjami visą iš anksto nustatytą laikotarpį. Jų priėmimas nebus stabdomas kažkaip anksčiau, tą galiu garantuoti“, – penktadienį LRT radijui sakė Tadas Vinokuras.
„Visi turės teisę per tas dienas pateikti ir visos paraiškos bus įvertintos atsakingai“, – pridūrė jis.
Kvietimas paramai bus skelbiamas nuo pirmadienio 9 val. iki penktadienio 12 val. Prašymai teikiami savivaldybei, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą.
„Jei dėl techninių priežasčių prašymo nepavyks pateikti per SPIS sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu“, – sakė T. Vinokuras.
Viceministro teigimu, kitas svarbus pakeitimas – bus fiksuojamas e. paštu pateikto prašymo laikas: „Jeigu prašymą teiksite per elektroninį paštą, kai laiškas įkris į savivaldybės dėžutę, tada ir bus užfiksuotas laikas (...), sistema nelauks, kol kažkas suves į SPIS, savivaldybės darbuotojas ar kažkas kitas, kai pateks į e. paštą paraiška, ji bus registruota ir pateks į eilę.“
Anot T. Vinokuro, prašymus taip pat bus galima pateikti atvykus į savivaldybės administraciją ar registruotu laišku.
„Pristatėme ir šeimos paketą, kuriame šita priemonė vaidins labai didžiulį vaidmenį ir aš norėčiau, kad šita priemonė tikrai padėtų jaunoms šeimoms nusipirkti būstą, nes būsto prieinamumas taip pat yra ir demografijos klausimas, neturės būsto šeimos – nebus ir vaikų“, – sakė viceministras.
Šeimoms be vaikų ar auginančioms vieną vaiką teikiama 10 proc. subsidija, du vaikus – 12,5 proc., tris ir daugiau vaikų – 15 proc., o paskolos negali būti didesnė kaip 87 tūkst. eurų.
Prašymus gali teikti tik jaunos šeimos, kurios neturi ar neturėjo būsto, išskyrus atvejus, jei jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršija 14 kv. metrų arba jei būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60 procentų.
Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų.
Vyriausybės siūlomame vadinamajame paramos šeimai pakete žadama apie 67 mln. eurų padidinti paramą šeimų pirmajam būstui.
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