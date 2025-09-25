Viceministras: lėšų mėginsime gauti iš būsimo ES biudžeto

„Mes labiau žiūrime į ateinančią finansinę perspektyvą, į 2028–2034 metus. Tada bus derybų klausimas iš principo kokios programos būtų, kas jose galėtų atsigulti ir potencialiai galėtų irgi būti šios lėšos numatytos šiems orlaiviams“, – BNS ketvirtadienį po susitikimo su Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija sakė politikas.
Lietuva ketina įsigyti tris braziliškus orlaivius, kurių kaina siekia 700–800 mln. eurų. Krašto apsaugos ministerija (KAM) tikina, kad tai neturės įtakos divizijos formavimui ir aprūpinimui. Ministrė Dovilė Šakalienė yra sakiusi, kad pirkimą planuojama finansuoti iš ES Sanglaudos fondo lėšų.
Tačiau tuo netiki opoziciniai konservatoriai. Pasak jų, siekiant panaudoti dar šio biudžeto Sanglaudos fondo lėšas, tektų kažko atsisakyti.
Dėl orlaivių įsigijimo ikiteisminį tyrimą yra pradėjusi Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Anot teisėsaugos, tyrimas pradėtas įvertinus, kad pagal numatytus patikrinimo terminus nebuvo galimybės surinkti visą objektyviam vertinimui būtiną informaciją.
Susitikime su konservatoriais D. Šakalienė tvirtino, kad šiuo metu teisėsauga KAM nėra pareiškusi jokių papildomų prašymų ir nevykdo procesinių veiksmų, kurie stabdytų derybų procesus.
„Jeigu yra poreikis stabdyti procesą, žinoma, mes jį stabdysime.“, – sakė politikė.
Kita vertus, ji pabrėžė, kad pirkimo procedūros dar nėra pradėtos, vyksta derybos su gamintoju.
D. Šakalienės teigimu, jų stabdyti negalima, nes kyla grėsmė likti be karinio pajėgumo. Tačiau ministrė tikina, kad kol nebus gautas atsakymas iš STT, jokių sutarčių dėl lėktuvų įsigijimo pasirašyta nebus.
Į STT dėl transporto orlaivių „Embraer“ C-390 pirkimo rugpjūtį kreipėsi Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas bei komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas, kilus abejonių dėl pirkimo skaidrumo.
Pradėti derybas dėl trijų naujų „Embraer“ C-390 transporto orlaivių įsigijimo birželį rekomendavo Valstybės gynimo taryba.
