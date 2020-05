Viešbučių ir restoranų asociacija: Vyriausybė neįsiklausė į prašymą dėl darbo laiko

„Tai iš esmės nepakeičia nieko dėl lankomumo, o verslui tai yra labai didelis nepatogumas, nes sudaryti grafikai, pamainos, viskas atidirbta. Mes prašėme, argumentavome, nes čia nė kiek nesusiję su būriavimusi naktį, su naktiniais klubais, kurie atsidaro pirmą arba antrą valandą. Nelabai suprantame, kodėl negalėjo įsiklausyti į šitą prašymą“, – Eltai sakė E. Šiškauskienė.

Paklausus, ar sektorius bus pasiruošęs veiklą atnaujinti jau nuo kito pirmadienio, ji sakė, kad verslas greitai adaptuojasi, o paprasčiausiai bus atsidaryti kavinėms, kurios jau veikė lauke.

„Galės startuoti, ypač tos kavinės, kur lauke dirbo, tai joms daug paprasčiau, nes jau išsikvietė ir darbuotojus, ir virėjus, ir jau su tiekėjais sudarytos atnaujintos tiekimo sutartys. Bus tokių kavinių, kurios visai neatsidarinės, bus tokių, kurios jau užsidarė visam laikui, ypač turinčios degustacinius meniu, tos, kurios labiau priklauso nuo užsienio turistų“, – sakė E. Šiškauskienė.

„(...) Be abejo, vietų realiai bus tik 50 proc. Manau, tiek bus ir darbuotojų. Skaičiavome, tai ta statistika liūdnoka. Pasižiūrėjome, kokie netekimai, tai per dieną prarandama 2,4 mln. eurų dabar iš maitinimo sektoriaus. Paskaičiavus ir darbuotojų skaičių, jeigu nors trečdalis bus atleista, tai realiai Užimtumo tarnybai tai kainuos apie 76 mln. eurų per metus“, – sakė E. Šiškauskienė.

Vyriausybė nuo pirmadienio, gegužės 18 dienos, leido visiškai atsidaryti viešojo maitinimo įstaigoms, restoranams, kavinėms, barams, naktiniams klubams, kitoms pasilinksminimo vietoms, ribojant jų darbo laiką nuo 8 iki 22 valandos. Šis ribojimas būtų netaikomas, kai maistas tiekiamas išsinešti, pristatomas fiziniams ar juridiniams asmenims arba kai viešasis maitinimas organizuojamas atvirose erdvėse.

Nuo balandžio 27 dienos šalyje gali veikti lauko kavinės.

Visuotinis karantinas Lietuvoje tęsiasi nuo kovo 16 iki gegužės 31 dienos.