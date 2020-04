VMVT: dauguma prekybininkų karantino metu taikomų reikalavimų laikosi atsakingai

Pirmųjų karantino savaičių patikrų rezultatai parodė, kad didžioji dalis prekybininkų privalomų higienos ir maisto saugos reikalavimų laikosi atsakingai.

VMVT departamentų inspektoriai visoje Lietuvoje patikrino per 120 prekybos įmonių, iš kurių daugiau kaip trečdalį – 34 proc. – sudarė prekybos tinklai („Maxima“, „Norfa“, „Iki“, „Rimi“ ir „Lidl“), 12 proc. – kooperatyvų parduotuvės, 9 proc. – individualios (privačios) parduotuvės, taip pat tikrintos ir turgavietės bei kitos maisto produktais prekiaujančios parduotuvės. Patikrinimai atlikti ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet ir regionuose esančiose viešose prekybos vietose. Be to, neplaniniai patikrinimai buvo vykdomi ir gavus vartotojų skundų.

Patikrinimų metu karantino laikotarpiu nustatytų reikalavimų pažeidimų atvejų užfiksuota tik apie 15 proc. tikrintų parduotuvių. Daugiausia pastabų sulaukė Alytaus ir Marijampolės apskričių prekybininkai. Šiuose regionuose pažeidimų nustatyta 8 parduotuvėse, dar 4 maisto produktais prekiaujančios įmonės privalomus reikalavimus ir rekomendacijas buvo įgyvendinę tik iš dalies.

Vienas dažniausių pažeidimų, į kurį dėmesį atkreipė VMVT inspektoriai, – tai nepakankamas apsipirkimui naudojamų vežimėlių ir krepšių valymas ir dezinfekcija. Taip pat pasitaikė atvejų, kuomet prie įėjimo į prekybos vietas nebuvo pateikta informacija pirkėjams dėl lankytojų asmens higienos reikalavimų laikymosi, pirkėjams nebuvo sudarytos galimybės rankų higienai ar dezinfekcijai.

Beveik 3 proc. tikrintų prekybos įmonių nebuvo užtikrinamas tinkamas aplinkos valymas ir dezinfekcija, savitarnos skyriuose vartojimui paruošti nefasuoti maisto produktai vartotojams buvo tiekiami tinkamai neapsaugant nuo galimos taršos, taip pat nebuvo reguliuojami pirkėjų srautai.

Dar keliose parduotuvėse personalo darbuotojai neturėjo sąlygų reguliariai plauti rankas su šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis.

Prekybos įmonės įpareigotos nedelsiant pašalinti nustatytus pažeidimus ir užtikrinti, kad visos numatytos priemonės, siekiant apsaugoti vartotojus nuo galimo koronaviruso infekcijos plitimo, būtų įgyvendintos. Dalis pažeidimų buvo šalinama nedelsiant, dar inspektoriams būnant subjekte.

VMVT primena, kad pranešti apie pastebėtus karantino reikalavimų pažeidimus maisto pardavimo vietose gyventojai gali visą parą veikiančiu nemokamu telefonu 8 800 40 403 arba susisiekus su VMVT departamentais šiais telefonais.