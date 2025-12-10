VMVT įspėjo ūkininkus laikytis biosaugos po paukščių gripo protrūkio

Tarnybos teigimu, ūkiui delsiant ar ignoruojant reikalavimus, tai bus vertinama kaip rimtas pažeidimas, keliantis grėsmę paukštininkystės gamybos grandinei.
„Ūkio, kuriame patvirtintas ligos židinys, atsakomybė yra užtikrinti, kad į ūkio kompleksui priklausančias viruso nepaliestas paukščių laikymo vietas darbuotojai patektų tik pasikeitę avalynę, persirengę specialiais drabužiais, o ūkio teritorijoje visiškai nebūtų pašalinių asmenų. Kiekvienas neatliktas veiksmas kelia tiesioginę grėsmę likusiems ūkiams ir visam regionui. Tikimės, kad į mūsų raginimus išdėstytus tiek žodžiu, tiek raštu bus atsižvelgta tinkamai ir neturėsime daugiau tokių skaudžių atvejų“, – pranešime cituojamas VMVT Alytaus priežiūros skyriaus vedėjas Artūras Šimkus.
Kaip skelbta, paukščių gripas „Sūduvos ūkio“ kompleksuose buvo patvirtintas lapkričio 28 dieną ir gruodžio 5-ąją. Juose jau atlikti paukščių likvidavimo darbai, šiuo metu vykdomas privalomas valymas ir dezinfekcija.
Likę 4 ūkiai patenka į 3 ir 10 km apsaugos zonas, todėl jiems pritaikyti itin griežti kontrolės reikalavimai.
Dėl patvirtinto paukščių gripo židinio dviejuose ūkiuose kompleksuose jau sunaikinta daugiau nei 56 tūkst. kalakutų.
Naujausi komentarai